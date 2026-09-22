Финал Кубка Билли Джин Кинг 2026: расписание и результаты сборной Украины
В конце сентября состоится финальная часть одного из самых престижных теннисных турниров. Сборная Украины поборется за Кубок Билли Джин Кинг.
Турнир был основан еще в 1963 году под названием "Кубок Федерации". Однако в 2020 году соревнованию присвоили имя Билли Джин Кинг, известной американской теннисистки и борца за равенство в спорте, сообщает 24 Канал.
Что известно о Кубке Билли Джин Кинг
Таким образом, Кубок Билли Джин Кинг стал аналогом мужского Кубка Дэвиса и представляет собой своего рода чемпионат мира по теннису среди женщин. Рекордсменом по количеству побед в соревновании является сборная США.
Рекордсмены Кубка Билли Джин Кинг:
- США – 18
- Чехия (Чехословакия) – 11
- Австралия – 7
- Италия – 6
- Испания – 5
- Россия – 5
- Франция – 3
- Германия – 2
- ЮАР – 1
- Бельгия – 1
- Словакия – 1
- Швейцария – 1
- Канада – 1
Последние два Кубка Билли Джин Кинг оставались у сборной Италии. Украина ни разу не завоевывала трофей, а в этом году лишь в четвертый раз вошла в восьмерку лучших команд мира.
Как Украина выступала на Кубке
В 2010 и 2012 годах "сине-желтые" выбывали в четвертьфинале. А лучшим выступлением для нашей команды стал прошлый розыгрыш Кубка в 2025 году. Тогда наша команда дошла до полуфинала, где уступила будущим победительницам из Италии.
В квалификации на Кубок Билли Джин Кинг-2026 Украине досталась непростая соперница – сборная Польши. Однако наши соседи выступали в ослабленном составе из-за отсутствия Иги Свентек и Магдалены Френх. В итоге Украина уверенно одержала победу со счетом 4:0.
Все матчи Украины против Польши в квалификации КБДК-2026:
- Марта Костюк – Магдалена Линетт 6:4 / 6:0
- Элина Свитолина – Катажина Кава 6:2 / 6:1
- Александра Олейникова – Линда Климовичова 6:4 / 6:1
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалинская / Мартина Кубка 5:7 / 7:6 / 6:3
Когда и с кем будет играть Украина
Таким образом, наша команда присоединилась к семи другим финалистам Кубка Билли Джин Кинг. Решающая стадия турнира пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 22 по 27 сентября.
Первым соперником нашей команды станет сборная Бельгии. Украинки лишь однажды встречались с представительницами этой страны на турнире, выиграв в 2008 году со счетом 3:2.
Теперь же противостояние будет состоять всего из трех встреч – двух одиночных и одной парной. Наш тренер Илья Марченко включил в заявку Элину Свитолину, Ангелину Калинину, Екатерину Завацкую и Людмилу Киченок.
Расписание матчей Кубка Билли Джин Кинг-2026
1/4 финала
- 22 сентября, 17:00. Чехия – Великобритания
- 23 сентября, 12:00. Испания – Казахстан
- 24 сентября, 05:00. Украина – Бельгия
- 24 сентября, 12:00. Италия – Китай
1/2 финала
- 25 сентября, 12:00. Чехия / Великобритания – Испания / Казахстан
- 26 сентября, 12:00. Украина / Бельгия – Италия / Китай
Финал
- 27 сентября, 12:00. Чехия / Великобритания / Испания / Казахстан – Украина / Бельгия / Италия / Китай
Смотреть матчи Кубка Билли Джин Кинг-2026 в Украине можно будет на Setanta Sports. Компания покажет все матчи в прямом эфире на своей OTT-платформе. К слову, украинские теннисистки заработали более 2 миллионов долларов на US Open.