Супергол чемпиона мира принес Ливерпулю волевую победу над Атлетико в Лиге чемпионов

В среду, 9 сентября, состоялся второй игровой день в рамках 1-го тура Лиги чемпионов. Свой путь в турнире начал английский Ливерпуль, который в прошлом сезоне занял пятое место в АПЛ.

Подопечные Андони Ираолы принимали мадридский Атлетико, четвертую команду чемпионата Испании. Обе команды встречаются друг с другом уже второй сезон подряд в ЛЧ, сообщает 24 Канал.

Как команды начали сезон

В прошлом году мерсисайдцы вырвали победу со счетом 3:2 благодаря позднему голу ван Дейка. Нынешний же сезон для обеих команд начался не лучшим образом.

Атлетико сумел одержать две победы в Ла Лиге, но при этом сыграл вничью с Вильярреалом и разгромно уступил Атлетику. Однако у Ливерпуля дела обстоят менее радужно.

Команда уже под руководством Ираолы дважды спасалась от поражений, добыв ничьи против скромных Ньюкасла и Ноттингем Форест. Настроение у болельщиков Ливерпуля улучшилось после матча с Ипсвичем – 2:0 с дублем от Исака.

Ливерпуль – Атлетико 2:1

Голы: Собослаи, 40, Макаллистер, 50 – Льоренте, 17.

На матч с Атлетико не вышел Гакпо из-за травмы. Его место в стартовом составе занял Барколь, который летом перешел из ПСЖ за 125 миллионов. У мадридцев с первых минут вышел Альварес, который все лето требовал трансфера в Барселону и так своего и не добился.

Ливерпуль захватил инициативу с первых минут и мог открыть счет после ударов Исака и Барколя. Однако Облак был на месте, в то время как защита мерсисайдцев проспала первую же опасность.

Альварес красивым пасом разрезал оборону англичан и вывел Льоренте один на один с вратарем. Испанец реализовал свой шанс, забив уже пятый для себя гол за все матчи против Ливерпуля.

Льоренте открыл счет: смотреть видео на Megogo

Как Ливерпуль переломил ход матча

Мерсисайдцы же продолжили давление и смогли восстановить паритет до перерыва. Араухо красиво пяткой вывел Собослаи на ударную позицию, и венгр в итоге смог переиграть Облака.

Как Собослаи сравнял счет: смотреть видео на Megogo

Что же касается Атлетико, то большинство его моментов пришлось на первый тайм. После перерыва Ливерпуль еще больше контролировал игру и довольно быстро вышел вперед.

Исак отдал пас на удар Макаллистеру, и чемпион мира-2022 мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота гостей. Тревожным сигналом для болельщиков англичан стала замена Барколя, который, вероятно, получил травму.

Мощный удар Макаллистера в матче Ливерпуль – Атлетико: смотреть видео на Megogo

Ираола выпустил на поле Гравенберха, Муньоса и Фримпонга, однако картина игры особо не изменилась. Араухо дважды пробивал по воротам, а опасный удар Исака успел заблокировать защитник мадридцев.

В Атлетико можно вспомнить разве что удар Альвареса в створ, после которого Алиссон спас свою команду. В итоге англичане отдали мяч сопернику в конце матча, но "матрасники" не смогли удержать ничью.

Ливерпуль стартовал с победы в Лиге чемпионов и готовится к выездной игре против ЛАСКа. А вот Атлетико предстоит домашний матч против еще одной английской команды Манчестер Юнайтед.

К слову, единственным представителем Украины в Лиге чемпионов является донецкий Шахтер. Команда Арды Турана сыграет в первом туре Лиги чемпионов против ПСВ на выезде.