"В ПСЖ всегда бывает критика": Энрике защитил Забарного после матча Лиги чемпионов
Илья Забарный пережил несколько непростых дней во Франции, когда стал объектом критики со стороны местных СМИ. Главный тренер ПСЖ встал на сторону игрока.
Во время пресс-конференции перед очередным матчем чемпионата Франции Луис Энрике высказался о игре Ильи Забарного. Слова наставника парижан передает 24 Канал.
Что сказал Энрике о Забарном
На днях победители Лиги чемпионов последних двух лет уверенно стартовали в главном турнире Европы.
Правда, после победы над Слованом (6:1) Илья Забарный услышал не слишком хорошие отзывы о своем выступлении. Некоторые в СМИ даже требовали от тренера и руководства объяснить, почему они приобрели украинца.
Луис Энрике отметил, что нет ничего страшного в ошибке защитника в тот момент, когда словацкая команда забила единственный гол.
Это нормально. Если вы помните, это нормально. В ПСЖ всегда есть критика. Если вы выигрываете 6:1, критика все равно будет. Это очень позитивно, что есть шум, это значит, что мы в большом клубе. Я помню критику в адрес Барколя, Дембеле, Дуэ или Луиса Энрике. Это нормально,
– заявил тренер.
ПСЖ сыграет с Брестом на выезде 13 сентября. Матч 4-го тура французской Лиги 1 начнется в 21:45 по киевскому времени.
Как складывается сезон для Забарного
Украинский центральный защитник вышел на футбольное поле пока лишь дважды. Матч в Лиге чемпионов стал для него вторым после проигранного Лансу (0:1) Суперкубка Франции, который состоялся 16 августа.
Отметим, что 26 октября состоится церемония вручения премии "Золотой мяч". Энрике второй год подряд претендует на звание лучшего тренера года.