Даже раньше срока: "Манчестер Сити" подал апелляцию на решение по делу о финансовых нарушениях

"Манчестер Сити" признали виновным по большинству пунктов обвинений, связанных с нарушением финансовых правил АПЛ. Клуб уже подал апелляцию на это решение.

Об этом сообщает издание The Athletic. Интересно, что у "Манчестер Сити" было время до 2 октября, чтобы подать апелляцию, но клуб сделал это даже раньше – вечером 1 октября.

Какова позиция "Манчестер Сити"

В клубе из Манчестера отмечают, что у них есть доказательства, которые, по их мнению, могут изменить выводы комиссии. В частности, "Манчестер Сити" отмечает, что не все обвинения против них являются безошибочными с точки зрения права, принципов и фактов.

Клуб не виновен в обвинениях, выдвинутых Премьер-лигой, и располагает исчерпывающим комплексом неопровержимых доказательств в поддержку всех своих позиций по данному делу. Мы и впредь будем уважать надлежащую правовую процедуру и вынуждены воздерживаться от дальнейших комментариев до завершения всех судебных процедур,

– говорится в заявлении английского клуба.

Английская Премьер-лига уже подтвердила, что получила апелляцию от "Манчестер Сити". Интересно, что регламент не предусматривает полного пересмотра дела, но принятое решение все же может быть изменено.

Рассмотрение апелляции может состояться в течение целых 12 недель после ее подачи. То есть быстрого решения по делу не будет, и точка в нем будет поставлена не раньше следующего года, а то и позже.

В чем обвиняют "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" был признан виновным по большинству пунктов обвинения в финансовых нарушениях клуба в течение 9 лет. Сумма, которую руководство "Сити" смогло скрыть от органов, контролирующих соблюдение финансового фейр-плей, впечатляет: это более 900 миллионов фунтов стерлингов.

Например, показательным в этом деле является, в частности, и последний трансфер "Манчестер Сити". Клуб приобрел Энцо Фернандеса у "Челси". Переход, по данным Transfermarkt, обошелся горожанам в 145 миллионов евро.

Одно из наказаний, которое может получить "Манчестер Сити", – это лишение титулов чемпиона Англии за предыдущие несколько сезонов. Если это произойдет, то их отдадут "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед", которые тогда заняли вторые места. Кстати, в сентябре состоялось манчестерское дерби, в котором "Сити" обыграл "Юнайтед".