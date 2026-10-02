Про це повідомляє видання The Athletic. Цікаво, що Ман Сіті мав час до 2 жовтня, щоб подати апеляцію, але зробив це навіть раніше, ввечері 1 жовтня.

Яка позиція Ман Сіті

У клубі з Манчестера зазначають, що в них є докази, які, на їхню думку, можуть змінити висновки комісії. Зокрема, Ман Сіті зауважує, що не всі звинувачення проти них є безпомилковими у праві, принципах і фактах.

Клуб не винен у звинуваченнях, висунутих Прем’єр-лігою, і має вичерпний комплекс неспростовних доказів на підтримку всіх своїх позицій у цій справі. Ми й надалі поважатимемо належну правову процедуру та змушені утримуватися від подальших коментарів до завершення всіх судових процедур,

– ідеться в заяві англійського клубу.

Англійська Прем'єр-ліга вже підтвердила, що отримала апеляцію від Ман Сіті. Цікаво, що регламент не передбачає повного перегляду справи, але ухвалене рішення все ж може бути змінене.

Слухання апеляції може відбутись упродовж аж 12 тижнів після її подання. Тобто швидкого рішення в справі не буде, й крапку в ній поставлять не раніше наступного року, а то й пізніше.

У чому звинувачують Ман Сіті

Манчестер Сіті було визнано винним у більшості пунктів обвинувачення щодо фінансових порушень клубу впродовж 9 років. Сума, яку боси Сіті змогли приховати від органів, що стежили за дотриманням фінансового фейр-плей, вражає: це понад 900 мільйонів фунтів стерлінгів.

Наприклад, показовим у цій справі є, зокрема, й останній трансфер Ман Сіті. Клуб придбав Енцо Фернандеса в Челсі. Перехід, за даними Transfermarkt, коштував містянам 145 мільйонів євро.

Одне з покарань, яке може отримати Ман Сіті – це позбавлення титулів чемпіона Англії впродовж попередніх кількох сезонів. Якщо так станеться, то їх віддадуть Ліверпулю та Ман Юнайтед, які тоді фінішували другими. До речі, у вересні відбулось манчестерське дербі, в якому Сіті переграв Юнайтед.