Попри чисельну перевагу та значно більшу кількість ударів, господарі так і не змогли пробити оборону суперника. Натомість Ман Сіті скористався одним із небагатьох своїх моментів і забрав три очки з виїзного матчу, передає 24 Канал.

МЮ – Ман Сіті 0:1

Гол: Голанд, 60

Команди розпочали дербі обережно, однак уже у першому таймі Манчестер Сіті опинився у вкрай складному становищі. На 23-й хвилині гості залишилися у меншості після вилучення Фодена.

Манчестер Юнайтед отримав чисельну перевагу та почав активніше діяти попереду. Господарі загалом завдали 16 ударів по воротах, тоді як Ман Сіті пробив лише шість разів.

Втім, кількісна перевага МЮ не перетворилася на результативність. Лише три удари господарів досягли площини воріт. Захист гостей витримав тиск і зберіг свої ворота сухими.

Голанд покарав МЮ за марнотратство

На 60-й хвилині Манчестер Сіті провів результативну атаку та відкрив рахунок. Ерлінг Голанд скористався своїм моментом і забив єдиний гол зустрічі – 0:1.

Після цього Манчестер Юнайтед кинув усі сили на порятунок матчу. Господарі продовжували володіти ініціативою та бити по воротах, однак зрівняти рахунок так і не вдалося.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Ман Сіті з рахунком 0:1, попри майже весь другий тайм у меншості.

Три очки дозволили Манчестер Сіті наздогнати Арсенал у турнірній таблиці АПЛ. Обидві команди після чотирьох турів мають по 12 очок. Манчестер Юнайтед перебуває лише на 13-й позиції, набравши чотири бали.