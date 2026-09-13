Манчестер Сити устоял в меньшинстве и поразил Манчестер Юнайтед: Голанд принес победу в дерби

Манчестер Сити одержал минимальную победу над Манчестер Юнайтед в 4-м туре АПЛ. Решающим стал гол Эрлинга Холанда, после которого гости удержали преимущество.

Несмотря на численное преимущество и значительно большее количество ударов, хозяева так и не смогли пробить оборону соперника. Зато Манчестер Сити воспользовался одним из немногих своих моментов и взял три очка из выездного матча, сообщает 24 Канал.

МЮ – Манчестер Сити 0:1

Гол: Голанд, 60

Команды начали дерби осторожно, однако уже в первом тайме Манчестер Сити оказался в крайне сложном положении. На 23-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Фодена.

Манчестер Юнайтед получил численное преимущество и начал активнее действовать впереди. Хозяева в общей сложности нанесли 16 ударов по воротам, тогда как Манчестер Сити пробил лишь шесть раз.

Впрочем, количественное преимущество МЮ не воплотилось в результативность. Лишь три удара хозяев достигли плоскости ворот. Защита гостей выдержала давление и сохранила свои ворота сухими.

Холанд наказал МЮ за расточительность

На 60-й минуте Манчестер Сити провел результативную атаку и открыл счет. Эрлинг Холанд воспользовался своим моментом и забил единственный гол встречи – 0:1.

После этого Манчестер Юнайтед бросил все силы на спасение матча. Хозяева продолжали владеть инициативой и бить по воротам, однако сравнять счет так и не удалось.

Финальный свисток зафиксировал победу Манчестер Сити со счетом 0:1, несмотря на то что почти весь второй тайм команда провела в меньшинстве.

Три очка позволили Манчестер Сити догнать Арсенал в турнирной таблице АПЛ. Обе команды после четырех туров имеют по 12 очков. Манчестер Юнайтед находится лишь на 13-й позиции, набрав четыре очка.