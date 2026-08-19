Марта Костюк обыграла бывшую триумфаторку US Open на престижном турнире в США

В американском Цинциннати в эти дни проходит престижный теннисный турнир категории WTA1000. В женском разряде стартовала почти сотня спортсменок.

Среди них было и семь украинок. Дольше всех на турнире продержалась Марта Костюк, которая уже прошла три раунда в Цинциннати, сообщает 24 Канал.

Кого обыграла Костюк

Киевлянка пропустила первый раунд благодаря высокому рейтингу. Во втором раунде Костюк обыграла Софию Кенин и вышла на еще одну именитую американку.

Речь идет о Слоан Стивенс, которая ранее выигрывала US Open в 2017 году и доходила до финала Ролан Гаррос в 2018-м. Однако сейчас американка занимает лишь 240-е место в рейтинге WTA.

Марте удалось оправдать статус фаворитки, хотя в обоих сетах Слоан оказала сопротивление. В каждом сете американка начинала с брейка, но затем теряла преимущество.

Марта Костюк – Слоан Стивенс 2:0 (7:5, 7:5)

Были все шансы увидеть тай-брейки при счете 5:5 в сетах. Однако Марта дожимала соперницу и выигрывала со счетом 7:5. Таким образом, украинка вышла в 1/8 финала.

Как Костюк обыграла Стивенс: смотреть видео

Там она сыграет против непредставляющей ни одну страну Мирры Андреевой. Россиянка занимает шестое место в рейтинге WTA и уже успела выбить Александру Олейникову в Цинциннати.

К сожалению, Элина Свитолина не смогла продолжить выступления на турнире из-за травмы. Уже скоро она должна сыграть на US Open в паре со своим мужем Гаэлем Монфисом.