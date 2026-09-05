Костюк не выйдет на матч US Open: что известно и сыграет ли украинка против Носковой

Вторая ракетка Украины по теннису больше не выступит в Нью-Йорке в парном разряде. Там Марта Костюк дошла до второго круга.

В воскресенье, 6 сентября, Марта Костюк и румынка Елена Габриэла Русе должны были сыграть во втором круге парного разряда. Их матч не состоится, сообщил официальный сайт US Open.

Что известно об участии Марты Костюк в US Open-2026

Украинско-румынская пара во втором раунде соревнований должна была выступить против бельгийки Элизы Мертенс и "нейтральной" россиянки Дианы Шнайдер.

Однако теперь бельгийско-российская пара указана как участницы третьего раунда, а напротив Костюк / Русе стоит отметка "walkover", что означает неявку на матч.

Угрожает ли это дальнейшему выступлению Костюк на US Open

Официального объяснения и причин такого решения теннисисток пока нет. В то же время распространена практика снятия с парных соревнований, когда кто-то из участников дуэта далеко продвигается в индивидуальном турнире.

Подобная тактика уже применялась в этой паре на Уимблдоне-2026. Через несколько часов после победы украинки над Эшлин Крюгер в четвертом круге одиночного разряда стало известно, что Костюк / Русе не выйдут на матч третьего раунда парного турнира.

На данный момент Марта Костюк числится участницей 1/8 финала "одиночки". Ее матч против победительницы Уимблдона Линды Носковой запланирован на воскресенье, 6 августа. Пока расписание игрового дня отсутствует.