"Это рискованная ставка": бывший игрок Челси сделал громкое заявление о Мудрике

Возвращение Михаила Мудрика в профессиональный футбол оказалось не таким безоблачным. После аренды в Тоттенхэме будущее игрока по-прежнему вызывает вопросы.

Бывший футболист элитного английского дивизиона, в том числе и в составе Челси, Пэт Невин поделился своим мнением о перспективах аренды Мудрика из "пенсионеров" в "шпоры; его слова приводит TeamTalk.

Почему эксперт сомневается в Мудрике

Невин отмечает, что карьера 25-летнего украинца не была безоблачной и до начала допинговой дисквалификации.

Эксперт добавил, что Мудрик сделал в чемпионате Англии слишком мало, чтобы быть уверенным в его потенциале. Однако, Невин все же отметил сильные стороны украинца.

Теперь ключевой вопрос заключается в том, сохранил ли он эту чистую скорость и есть ли у него желание ее использовать. Если нет, у него снова возникнут проблемы. Время от времени нужно делать ставку на дальний удар, и подписание его в аренду – именно такая ставка. Это все, что я могу сказать болельщикам Тоттенхэма: это рискованная ставка,

– сказал бывший футболист.

Отметим, что Пэт Невин защищал цвета Челси с 1983 по 1988 год. На счету правого вингера – 23 гола и 13 голевых передач в 199 официальных матчах в синей футболке.

Что сейчас происходит с карьерой Мудрика

Футболист, недавно вернувшийся после допинговой дисквалификации за употребление мельдония, подписал контракт с Тоттенхэмом в последний день летнего трансферного окна.

Если "шпоры" захотят выкупить украинца после годичной аренды, у них будет возможность сделать это за 75 миллионов фунтов стерлингов. Однако начало карьеры Мудрика на новом месте пока омрачено травмой голеностопа.

Михаил пропустит четыре матча сборной Украины в Лиге наций, которые состоятся с 25 сентября по 5 октября.