Известный тренер объяснил, почему сборной Украины не стоит рассчитывать на Мудрика
В сентябре и октябре сборная Украины сыграет четыре матча Лиги наций. Эти матчи команда Андреа Мальдеры проведет без Михаила Мудрика.
В начале сентября ожидалось, что Мудрик вернется в состав национальной сборной, но этого не произошло. Бывший тренер симферопольской Таврии Олег Федорчук в эксклюзивном интервью 24 Каналу проанализировал, почему это является потерей для сборной Украины.
Важен ли Мудрик для команды Мальдери
Эксперт отметил, что не считает новичка Тоттенхэма ключевым игроком "сине-желтых".
Прежде всего, я бы не стал слишком преувеличивать значение Мудрика. Он практически никогда не играл за клуб или сборную по два тайма, а футболист, который этого не делает, не может быть ведущим игроком команды. Кроме того, в футболе существует солидарность. Все игроки и тренеры понимают, в каком положении он находится, и стараются поддержать его,
– заявил Олег Федорчук.
По словам Федорчука, он считает потенциальный вызов вингера Тоттенхэма в украинскую сборную правильным проявлением солидарности.
Что ждет сборную Украины
Помимо Венгрии в нашу группу попали Грузия и Северная Ирландия. Всего в сентябре-октябре наша команда сыграет целых четыре матча подряд.
- 25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина
- 28 сентября, 19:00. Грузия – Украина
- 2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия
- 5 октября, 21:45. Украина – Венгрия
Напомним, что эти матчи станут для Андреа Мальдеры первыми официальными на посту главного тренера национальной команды.