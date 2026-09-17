Известный тренер объяснил, почему сборной Украины не стоит рассчитывать на Мудрика

В сентябре и октябре сборная Украины сыграет четыре матча Лиги наций. Эти матчи команда Андреа Мальдеры проведет без Михаила Мудрика.

В начале сентября ожидалось, что Мудрик вернется в состав национальной сборной, но этого не произошло. Бывший тренер симферопольской Таврии Олег Федорчук в эксклюзивном интервью 24 Каналу проанализировал, почему это является потерей для сборной Украины.

Важен ли Мудрик для команды Мальдери

Эксперт отметил, что не считает новичка Тоттенхэма ключевым игроком "сине-желтых".

Прежде всего, я бы не стал слишком преувеличивать значение Мудрика. Он практически никогда не играл за клуб или сборную по два тайма, а футболист, который этого не делает, не может быть ведущим игроком команды. Кроме того, в футболе существует солидарность. Все игроки и тренеры понимают, в каком положении он находится, и стараются поддержать его,

– заявил Олег Федорчук.

По словам Федорчука, он считает потенциальный вызов вингера Тоттенхэма в украинскую сборную правильным проявлением солидарности.

Что ждет сборную Украины

Помимо Венгрии в нашу группу попали Грузия и Северная Ирландия. Всего в сентябре-октябре наша команда сыграет целых четыре матча подряд.

25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина

28 сентября, 19:00. Грузия – Украина

2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия

5 октября, 21:45. Украина – Венгрия

Напомним, что эти матчи станут для Андреа Мальдеры первыми официальными на посту главного тренера национальной команды.