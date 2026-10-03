Мирон Маркевич резко отреагировал на позорное поражение Украины в Лиге наций

Сборная Украины провела неудачный матч в третьем туре Лиги наций. Северная Ирландия воспользовалась слабыми сторонами команды Андреа Мальдеры и забила украинцам три гола.

Мирон Маркевич был шокирован поражением сборной Украины от Северной Ирландии. Известный тренер считает, что пора отказаться от экспериментов с составом, сообщает Meta.ua.

Маркевич раскритиковал выбор стартового состава

Мирон Маркевич признался, что был шокирован результатом матча. По мнению опытного специалиста, одной из причин поражения стал выбор стартового состава.

На мой взгляд, на поле вышел не тот стартовый состав. В матче с Венгрией футболисты относительно неплохо себя проявили. Может, такую комбинацию нужно было выпустить с первых минут и в матче с Северной Ирландией,

– сказал Маркевич.

Отдельно тренер обратил внимание на борьбу в воздушных дуэлях. По его словам, британцы отлично подготовились к матчу и нашли слабое место украинской команды.

Они полностью переиграли нас в воздухе. Было видно, что мы проигрываем все единоборства, как в обороне, так и в атаке. Соперник отлично подготовился к игре против сборной Украины, им можно только поаплодировать,

– отметил специалист.

Впереди ключевой матч с Венгрией

Несмотря на разгромное поражение, Маркевич не считает, что украинцам стоит преждевременно ставить крест на турнире. Впереди у команды еще три матча, а ближайший – против Венгрии 5 октября.

После победы над Грузией венгры догнали Украину по набранным очкам, поэтому следующая встреча будет иметь особое значение в борьбе за турнирные позиции.

Маркевич убежден, что в решающем матче на поле должны выйти футболисты, которые находятся в наилучшей форме.

Всегда нужно верить в лучшее. Все будет зависеть от футболистов, от того, как они настроятся. Впереди осталось три матча в этом окне, поэтому на поле должны выйти те футболисты, которые находятся в наилучшей форме, терять уже нечего. Пора заканчивать с экспериментами,

– подытожил тренер.

Напомним, матч Украина – Венгрия начнется в понедельник в 21:45 по киевскому времени.