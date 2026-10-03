Мирон Маркевич залишився шокований поразкою збірної України від Північної Ірландії. Відомий тренер вважає, що настав час відмовитися від експериментів зі складом, передає Meta.ua.

Маркевич розкритикував вибір стартового складу

Мирон Маркевич зізнався, що був шокований результатом матчу. На думку досвідченого фахівця, однією з причин поразки став вибір стартового складу.

Як на мене, на поле вийшов не той стартовий склад. У поєдинку з Угорщиною футболісти відносно непогано себе проявили. Може, таке поєднання треба було випускати з перших хвилин у поєдинку і з Північною Ірландією,

– сказав Маркевич.

Окремо тренер звернув увагу на боротьбу у верхових дуелях. За його словами, британці чудово підготувалися до матчу та знайшли слабке місце української команди.

Вони повністю переграли нас на другому поверсі. Було видно, що ми програємо всі єдиноборства, що в обороні, що в атаці. Суперник чудово підготувався до гри проти збірної України, їм можна лише поаплодувати,

– зазначив фахівець.

Попереду ключовий матч з Угорщиною

Попри розгромну поразку, Маркевич не вважає, що українцям варто достроково ставити хрест на турнірі. Попереду у команди ще три матчі, а найближчий – проти Угорщини 5 жовтня.

Після перемоги над Грузією угорці наздогнали Україну за набраними очками, тому наступна зустріч матиме особливе значення у боротьбі за турнірні позиції.

Маркевич переконаний, що у вирішальному матчі на поле мають вийти футболісти, які перебувають у найкращій формі.

Завжди треба вірити у краще. Все залежатиме від футболістів, як вони налаштуються. Попереду залишився один матч у цьому вікні, тому на поле мають вийти ті футболісти, які перебувають у найкращій формі, втрачати вже нічого. З експериментами настав час закінчувати,

– резюмував тренер.

Нагадаємо, матч Україна – Угорщина розпочнеться у понеділок, о 21:45 за київським часом.