Андреа Мальдера вперше поставив у стартовий склад Андрія Ярмоленка, а двоє номінально центральних захисників змушені були взяти на себе роль флангових. Попри ці нюанси, загалом проти айрішів грала основа, яка відпочивала у попередньому поєдинку з грузинами, пише 24 Канал.

Україна – Північна Ірландія 0:3

Навряд чи після усіх позитивних моментів попередніх двох ігор можна було очікувати від загалом зіграного складу "синьо-жовтих" провальних 25 хвилин на старті. Але, на жаль, українці припустилися двох головних помилок, які можна зробити з британськими командами: не дозволяти їм отримувати стандарти і не програвати другий поверх у власному штрафному.

Спершу після навісу від кутового Атчесон намагався пробити, але після рикошету м'яч потрапив до Брауна і той якось зміг проштовхнути його повз Різника.

Гол, Україна – Північна Ірландія 0:1, дивіться відео від MEGOGO:

А вже через 13 хвилин Моррісон легко пройшов флангом, навісив точно на голову Прайса, а того проґавив Забарний – голкіпер був вже безсилий, 0:2.

Гол, Україна – Північна Ірландія 0:2, дивіться відео від MEGOGO:

Досить швидко один гол міг відквитати Едуард Сарапій, який приклався до м'яча, але воротар айрішів Чарльз виконав розкішний сейв.

Матвієнко на старті другого тайму прийомом кунг-фу спробував замкнути подачу Очеретька, але у ворота не влучив.

Прикро, що третій м'яч – це не заслуга ірландців, а просто божевільна помилка Дмитра Різника. Голкіпер просто пролетів повз м'яч у простій ситуації після парашуту головою від Брауна. Дубль, на який футболіст не напрацював – але від цього нам не легше.

Гол, Україна – Північна Ірландія 0:3, дивіться відео від MEGOGO:

До всіх бід збірної України додалася ще й травма Георгія Судакова. Хавбек вимушено залишив поле на 65-ій хвилині.

Пономаренко пробивав лівою з-під захисника і влучив у дальню стійку.

Під кінець гри нерви у футболістів збірної України почали здавати. Сікан кинувся у грубий підкат двома ногами проти Макнейра, це призвело до невеликої сутички. Арбітр покарав жовтими картками не лише форварда Андерлехта, але й Пономаренка, який активніше за інших поліз штовхатися.

0:3 у підсумку – перша поразка Андреа Мальдери в офіційному матчі на чолі збірної України.