Андреа Мальдера впервые выпустил Андрея Ярмоленко в стартовом составе, а двое номинально центральных защитников были вынуждены взять на себя роль фланговых. Несмотря на эти нюансы, в целом против айришев играл основной состав, который отдыхал в предыдущем матче с грузинами, пишет 24 Канал.

Украина – Северная Ирландия 0:3

Вряд ли после всех положительных моментов двух предыдущих игр можно было ожидать от в целом сыгравшегося состава "сине-желтых" провальных 25 минут в начале матча. Но, к сожалению, украинцы допустили две главные ошибки, которые можно совершить в матчах с британскими командами: не позволять им зарабатывать стандарты и не проигрывать второй этаж в собственной штрафной.

Сначала после навеса с углового Атчесон пытался пробить, но после рикошета мяч попал к Брауну, и вот он каким-то образом сумел протолкнуть его мимо Ризника.

Гол, Украина – Северная Ирландия 0:1, смотрите видео от MEGOGO:

А уже через 13 минут Моррисон легко прошел по флангу, навесил точно на голову Прайса, а того пропустил Забарный – вратарь был уже бессилен, 0:2.

Гол, Украина – Северная Ирландия 0:2, смотрите видео от MEGOGO:

Довольно быстро один гол мог отыграть Эдуард Сарапий, который пробил по мячу, но вратарь ирландцев Чарльз совершил великолепный сейв.

Матвиенко в начале второго тайма приемом кунг-фу попытался замкнуть подачу Очеретько, но в ворота не попал.

Обидно, что третий мяч – это не заслуга ирландцев, а просто безумная ошибка Дмитрия Ризника. Вратарь просто пролетел мимо мяча в простой ситуации после парашюта головой от Брауна. Дубль, на который футболист не заслужил – но от этого нам не легче.

Гол, Украина – Северная Ирландия 0:3, смотрите видео от MEGOGO:

Ко всем бедам сборной Украины добавилась еще и травма Георгия Судакова. Полузащитник вынужденно покинул поле на 65-й минуте.

Пономаренко пробивал левой из-под защитника и попал в дальнюю штангу.

Под конец игры нервы у футболистов сборной Украины начали сдавать. Сикан бросился в грубый подкат обеими ногами против Макнейра, что привело к небольшой потасовке. Арбитр наказал желтыми карточками не только нападающего "Андерлехта", но и Пономаренко, который активнее других вступил в толчок.

0:3 в итоге – первое поражение Андреа Мальдери в официальном матче во главе сборной Украины.