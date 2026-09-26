Маркевич считает футболиста Шахтера лучшим в сборной Украины: почему это не Сикан

Бывший главный тренер сборной Украины поделился впечатлениями о старте национальной команды в Лиге наций. Специалист высказался о герое матча.

Болельщики признали самым эффективным футболистом команды Андреа Мальдеры нападающего Данила Сикана. Своими мыслями по этому поводу поделился Мирон Маркевич, пишет сайт META.ua.

Кого Маркевич считает лучше Сикана

Опытный специалист отметил вклад нападающего Андерлехта, который стал автором единственного гола в матче, но отдал предпочтение другому исполнителю.

Переоценить заслуги Сикана трудно, но, на мой взгляд, я бы назвал таким Очеретько. Опорный полузащитник проделал очень большой объем работы. Его игра в отборе была великолепной. И при этом он еще успевал подигрывать партнерам. Олег прибавил на глазах,

– отметил Маркевич.

По словам тренера, если полузащитник Шахтера сможет еще улучшить свою игру, то станет ведущим футболистом даже на европейском уровне.

Что дальше для сборной Украины

Подопечные Андреа Мальдеры ждет непростой график. Уже через два дня, в понедельник, 28 сентября, украинцы сыграют выездной матч против Грузии.

Календарь матчей на сентябрь и октябрь следующий:

28 сентября, 19:00. Грузия – Украина

2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия

5 октября, 21:45. Украина – Венгрия

Главный тренер сборной Украины высказался о насыщенном расписании турнира.