Зеленский наградил обладателя Золотого мяча званием "Национальная легенда Украины"

В понедельник, 24 августа, Украина отпраздновала свой 35-й День независимости. По этому случаю общество вспоминает самых выдающихся деятелей в истории страны.

Среди них немало спортсменов, достигших высоких результатов на международной арене. Одним из таких был выдающийся футболист Игорь Беланов, которого отметили в День независимости, сообщает Суспільне Культура.

Кого наградил Зеленский

По случаю праздника президент Украины Владимир Зеленский вручил новые государственные награды "Национальная легенда Украины". Среди лауреатов был и Игорь Беланов.

Бывший футболист был отмечен за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, защите государства, а также за весомый вклад в развитие украинского спорта. Всего награды получили 18 выдающихся для Украины личностей.

Беланов был единственным представителем мира спорта в этом году. Среди лауреатов также были деятели культуры, военнослужащие, журналисты, музыканты и иностранные партнеры.

Двое из них – Левко Лукьяненко и Сергей Кузьминский – стали обладателями наград посмертно. Полный список лауреатов "Национальной легенды Украины" в этом году выглядит следующим образом:

Левко Лукьяненко

Сергей Кузьминский

Павел Крахмалев

Михаил Лундин

Игорь Мельничук

Шон Пенн

Хосе Андрес

Алла Мазур

Игорь Беланов

Ростислав Лазаренк

Евгений Станкович

Анатолий Кущ

Тиберий Сильваши

Анатолий Боричевский

Александр Дзюбу

Антин Рощин

Асан Чарухов

Надежда Яриш

Что известно о карьере Беланова

Напомним, что Беланов наиболее прославился в 1986 году. Тогда Игорь блестяще выступил как за Динамо, так и на чемпионате мира, где забил четыре гола.

В том же году он стал обладателем Золотого мяча. Помимо него, среди украинцев за всю историю эту награду выигрывали только Олег Блохин (1975) и Андрей Шевченко (2004).

За свою карьеру Беланов играл за СКА Одесса, Черноморец, киевское Динамо, Боруссию Менхенгладбах, Айнтрахт Брауншвейг и Металлург Мариуполь. Наиболее успешным был период в Динамо.

С киевлянами он выиграл два чемпионата, три Кубка и два Суперкубка СССР, а также Кубок обладателей кубков в 1986 году. Спустя два года Игорь стал серебряным призером Евро-1988 в составе сборной СССР.

Ранее мы упоминали о 10 крупнейших победах Украины за время независимости. Среди них был и выход Динамо в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 1998/1999.