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26 августа, 19:18
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Зеленский наградил обладателя Золотого мяча званием "Национальная легенда Украины"

Анатолий Дерека

В понедельник, 24 августа, Украина отпраздновала свой 35-й День независимости. По этому случаю общество вспоминает самых выдающихся деятелей в истории страны.

Среди них немало спортсменов, достигших высоких результатов на международной арене. Одним из таких был выдающийся футболист Игорь Беланов, которого отметили в День независимости, сообщает Суспільне Культура.

Кого наградил Зеленский

По случаю праздника президент Украины Владимир Зеленский вручил новые государственные награды "Национальная легенда Украины". Среди лауреатов был и Игорь Беланов.

Бывший футболист был отмечен за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, защите государства, а также за весомый вклад в развитие украинского спорта. Всего награды получили 18 выдающихся для Украины личностей.

Беланов был единственным представителем мира спорта в этом году. Среди лауреатов также были деятели культуры, военнослужащие, журналисты, музыканты и иностранные партнеры.

Двое из них – Левко Лукьяненко и Сергей Кузьминский – стали обладателями наград посмертно. Полный список лауреатов "Национальной легенды Украины" в этом году выглядит следующим образом:

  • Левко Лукьяненко
  • Сергей Кузьминский
  • Павел Крахмалев
  • Михаил Лундин
  • Игорь Мельничук
  • Шон Пенн
  • Хосе Андрес
  • Алла Мазур
  • Игорь Беланов
  • Ростислав Лазаренк
  • Евгений Станкович
  • Анатолий Кущ
  • Тиберий Сильваши
  • Анатолий Боричевский
  • Александр Дзюбу
  • Антин Рощин
  • Асан Чарухов
  • Надежда Яриш

Что известно о карьере Беланова

Напомним, что Беланов наиболее прославился в 1986 году. Тогда Игорь блестяще выступил как за Динамо, так и на чемпионате мира, где забил четыре гола.

В том же году он стал обладателем Золотого мяча. Помимо него, среди украинцев за всю историю эту награду выигрывали только Олег Блохин (1975) и Андрей Шевченко (2004).

За свою карьеру Беланов играл за СКА Одесса, Черноморец, киевское Динамо, Боруссию Менхенгладбах, Айнтрахт Брауншвейг и Металлург Мариуполь. Наиболее успешным был период в Динамо.

С киевлянами он выиграл два чемпионата, три Кубка и два Суперкубка СССР, а также Кубок обладателей кубков в 1986 году. Спустя два года Игорь стал серебряным призером Евро-1988 в составе сборной СССР.

Ранее мы упоминали о 10 крупнейших победах Украины за время независимости. Среди них был и выход Динамо в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 1998/1999.

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