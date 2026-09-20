Известная украинская биатлонистка, родившаяся в России, стала массажисткой в юниорской сборной

Болельщики биатлона наверняка помнят Надежду Белкину, которая некоторое время неплохо выступала на уровне Кубка IBU и даже входила в основной состав сборной на Кубок мира. Сейчас для нее нет места в сборной как для спортсменки –, но оно нашлось в другой роли.

По информации biathlonnews, Белкина в новом сезоне станет массажисткой. При этом она будет работать не со взрослой командой, а с юниорами, пишет 24 Канал.

Биатлонистка родом из России будет работать в сборной

Надежде Белкиной 35 лет, и официально она не сообщала о завершении карьеры. Однако уже с 2020 года фактически входила только в резервный состав сборной. Шансов попасть на соревнования в сезоне 2026/2027 у нее не было, поэтому спортсменка решила примерить на себя новую роль – она будет помогать юным биатлонисткам готовиться к соревнованиям и восстанавливаться в роли массажистки.

Как Белкина оказалась в Украине

Родилась будущая биатлонистка в российской республике Марий Эл. Надежда входила в состав юношеской сборной страны-агрессора, но из-за высокой конкуренции и финансовых проблем в 2011 году вместе с сестрой Татьяной они сменили спортивное гражданство и переехали в Украину.

Тогдашнее руководство украинской федерации поощряло натурализацию россиян, поэтому после годичного карантина Белкина смогла начать выступления за сборную. На уровне Кубка IBU у нее даже была одна победа – золото в спринте на этапе в итальянском Мартелли. Еще два успеха были в смешанных эстафетах.

В 2014 году Белкиной дали дебютировать в Кубке мира, где она даже сразу попала в очковую зону. В 2017 году она стала чемпионкой Универсиады в гонке преследования.

Пока что последней гонкой для Надежды стал чемпионат Украины, в котором она приняла участие в марте этого года.