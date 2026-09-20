За інформацією biathlonnews, Бєлкіна у новому сезоні стане масажисткою. До того ж, працюватиме вона не з дорослою командою, а з юніорами, пише 24 Канал.

Біатлоністка родом з Росії працюватиме у збірній

Надії Бєлкіній 35 років, і офіційно вона не повідомляла про завершення кар'єри. Проте вже з 2020 року фактично входила тільки до резервного складу збірної. Перспектив потрапити на змагання у сезоні 2026/2027 в неї не було, тож спортсменка вирішила приміряти на себе нову роль – вона буде допомагати юним біатлоністкам готуватися до змагань та відновлюватися в ролі масажистки.

Як Бєлкіна потрапила в Україну

Народилася майбутня біатлоністка у російській республіці Марій Ел. Надія входила до складу юнацької збірної країни-агресора, але через високу конкуренцію та фінансові проблеми у 2011 році разом із сестрою Тетяною вони змінили спортивне громадянство і перебрались до України.

Тодішнє керівництво української федерації заохочувало натуралізацію росіян, тож після карантину тривалістю один рік Бєлкіна змогла розпочати виступи за збірну. На рівні Кубка IBU вона навіть мала одну перемогу – золото у спринті на етапі в італійському Мартеллі. Ще два успіхи були у змішаних естафетах.

У 2014 році Бєлкіній дали дебютувати у Кубку світу, де вона навіть одразу потрапила у залікову зону. У 2017 році стала чемпіонкою Універсіади в гонці переслідування.

Останньою поки гонкою для Надії став чемпіонат України, в якому вона взяла участь у березні цього року.