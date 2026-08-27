Гимнаст Чепурный ответил, откажется ли он от Украины после скандала с 900 евро

Украинский гимнаст Назар Чепурный оказался в эпицентре скандала, связанного с его финансированием. В СМИ обсуждают возможное изменение гражданства чемпиона Европы-2026.

В субботу, 22 августа, Назар Чепурный завоевал "золото" в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Но радость от успеха украинского спортсмена длилась недолго, пишет 24 Канал.

Назар Чепурный: что произошло после ЧЕ-2026

В своем аккаунте в инстаграме Чепурный опубликовал пост, в котором рассказал, что его подготовка к континентальному первенству проходила в Германии.

Туда спортсмен отправился в поисках надлежащих условий для тренировок, а в Министерстве молодежи и спорта Украины и в Украинской федерации гимнастики не нашлось средств на оплату его подготовки.

На помощь пришли представители другой страны.

Немецкая федерация гимнастики, узнав о моей ситуации, добровольно помогла мне с оплатой этого сбора,

– написал Чепурный.

По словам спортсмена, сумма составляла 900 евро. В Министерстве молодежи и спорта заявили, что такие сборы финансируются за счет государственного бюджета, если в Украине нет надлежащих условий для тренировок.

В ведомстве отметили, что спортсмен был проинформирован об этом в мае, а "вся национальная сборная Украины по спортивной гимнастике тренируется на специализированной олимпийской базе в Киевской области".

Впоследствии Назар Чепурный отказался комментировать возможный переход в сборную Германии для ресурса "Суспильне спорт".

"Ничего не буду комментировать", – сказал Чепурный.

Отметим, что золотые медали на ЧЕ-2026, на брусьях и в многоборье, завоевал бывший украинец Илья Ковтун, выступающий за Хорватию.

Как отреагировали на обвинения Чепурного в федерации

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова, которая, судя по распределению полномочий на сайте УФГ, отвечает именно за мужскую спортивную гимнастику, отказалась объяснять, почему Чепурному не обеспечили надлежащую подготовку к Евро.

"Все вопросы к президенту федерации", – написала она в ответ на прямой вопрос в соцсетях. Федерацию возглавляет Ирина Дерюгина