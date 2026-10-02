Украинская чемпионка Европы решила пойти по стопам предателя Ковтуна и сменить гражданство

19-летняя прыгунья в воду Нелли Чукановская принесла Украине первую в истории золотую медаль чемпионата Европы по хайдайвингу. Однако в планах спортсменки – связать свою судьбу с другим государством, сменив спортивное гражданство.

После начала полномасштабного вторжения девушка уехала в Хорватию. Теперь она хочет защищать цвета этой балканской страны, пишет 24 Канал.

Чукановская меняет гражданство

Нелли Чукановская откровенно заявила, что мечтает выступать за Хорватию, поскольку считает ее своим домом и связывает с ней будущее. Представлять страну в профессиональном спорте – это, по мнению прыгуньи, способ отблагодарить ее.

В то же время Чукановская подчеркнула, что Украина является ее родиной и навсегда останется в ее сердце. Но жить и тренироваться она хочет именно в Хорватии.

Нелли выразила желание получить хорватское гражданство, о чем заявила на языке этой страны, который выучила за время пребывания.

Повторение истории Ковтуна

Украина уже знает, каково это – терять талантливого спортсмена, выбравшего Хорватию вместо нашей страны. Именно так поступил гимнаст, олимпийский призер Илья Ковтун.

Правда, в его случае переход в другую сборную сопровождался еще и скандалом с обвинениями в недостаточном финансировании. В итоге журналистам удалось доказать, что на самом деле спортсмен и его тренер не испытывали недостатка в средствах из бюджета.

Судя по заявлению Чукановской, она не хотела бы, чтобы смена гражданства воспринималась украинским обществом слишком остро.