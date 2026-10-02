Після початку повномасштабного вторгнення дівчина виїхала до Хорватії. Тепер вона хоче захищати кольори цієї балканської країни, пише 24 Канал.

Чуканівська змінює громадянство

Неллі Чуканівська відверто заявила, що мріє виступати за Хорватію, оскільки вважає її своїм домом і пов'язує з нею майбутнє. Представляти країну у професійному спорті – це, на думку стрибунки, спосіб віддячити їй.

Водночас Чуканівська наголосила, що Україна є її батьківщиною і назавжди залишається у серці. Але жити та тренуватися вона хоче саме у Хорватії.

Неллі висловила бажання отримати хорватське громадянство, про що заявила мовою цієї країни, яку вивчила за час перебування.

Повторення історії Ковтуна

Україна вже знає, як це – втрачати талановитого спортсмена, який обрав Хорватію замість нашої держави. Саме так вчинив гімнаст, олімпійський призер Ілля Ковтун.

Щоправда, у його випадку перехід до іншої збірної супроводжувався ще й скандалом зі звинуваченнями у недостатньому фінансуванні. Зрештою журналістам вдалося довести, що насправді спортсмен та його тренерка не відчували браку грошей з бюджету.

Судячи із заяви Чуканівської, вона б не хотіла, щоб зміна громадянства сприймалася українським суспільством занадто гостро.