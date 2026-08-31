Джокович потерпел историческое поражение на US Open: легендарный серб не проигрывал так более 20 лет

Бывший многолетний лидер мирового рейтинга Новак Джокович выбыл из Открытого чемпионата США уже в первый игровой день. На US Open с ним такого никогда не было.

Для 39-летнего серба турнир сложился неудачно. О его матче с аргентинцем Мариано Навоне рассказывает 24 Канал.

Что случилось с Джоковичем на US Open

Джокович получил соперника из топ-50 мирового рейтинга уже на старте соревнований.

Новак Джокович – Мариано Навоне – 2:3 (6:7, 7:5, 6:4, 2:6, 1:6)

В матче Навоне подтвердил свой статус. 25-летний аргентинец с самого начала успешно играл на своей подаче, дошел до тай-брейка в первом сете и выиграл его.

Следующие два сета остались за Джоковичем, но в третьей партии Новаку стало плохо. На корте появились медики, которые несколько раз за игру пытались улучшить состояние сербского теннисиста.

Несмотря на усилия врачей, Джокович проиграл матч, который длился 4 часа 40 минут.

Обзор матча Новак Джокович – Мариано Навоне: смотрите видео

Для победителя 24 турниров серии Grand Slam это поражение стало первым вылетом в первом круге мейджора за более чем 20 лет. В последний раз такое происходило, когда сербу было 18 лет – в январе 2006 года на Australian Open.

Джокович впервые за более чем 8 лет покинет первую десятку мирового рейтинга. В 2018 году, после травмы локтя, он выпал из топ-20, но титул на Уимблдоне вернул его в десятку лучших. После US Open-2026 Джокович опустится как минимум на 11-ю строчку рейтинга.

Что происходит в карьере Джоковича

Серб приехал на турнир в роли четвертого сеяного, действующего полуфиналиста и четырехкратного чемпиона этих кортов.

Однако на практике все оказалось не столь радужно. В июле Джокович уступил Яннику Синнеру в полуфинале Уимблдона, а впоследствии жаловался, что начал слишком сильно уставать на пути к решающим стадиям.

Две недели назад серба преследовала тошнота во время второго сета стартового матча в Цинциннати. Тот матч с другим аргентинцем, Тиранте, Новак проиграл.