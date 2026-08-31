Для 39-річного серба турнір склався невдало. Про його матч аргентинця Маріано Навоне розповідає 24 Канал.

Що сталось із Джоковичем на US Open

Джокович отримав суперника з топ-50 світового рейтингу уже на старті змагань.

Новак Джокович – Маріано Навоне – 2:3 (6:7, 7:5, 6:4, 2:6, 1:6)

У матчі Навоне підтвердив свій статус. 25-річний аргентинець доразу почав грати успішно на своїй подачі, дійшов до тай-брейку першої партії та виграв його.

Наступні два сети залишились за Джоковичем, але у третій партії Новаку стало зле. На корті з’явились медики, які кілька разів за гру намагались покращити стан сербського тенісиста.

Попри роботу лікарів Джокович програв поєдинок, який тривав 4 години та 40 хвилин.

Огляд матчу Новак Джокович – Маріано Навоне: дивіться відео

Для переможця 24 турнірів серії Grand Slam ця поразка стала першим вильотом у першому колі мейджора за понад 20 років. Минулого разу таке ставалось, коли сербу було 18 років – у січні 2006-го на Australian Open.

Джокович вперше за понад 8 років покине першу десятку світового рейтингу. У 2018-му, після травми ліктя, він покидав топ-20, але титул на Вімблдоні повернув його у десятку найкращих. Після US Open-2026 Джокович впаде щонайменше на 11-й рядок рейтингу.

Що відбувається у кар’єрі Джоковича

Серб приїхав на турнір у ролі четвертого номера посіву, чинного півфіналіста та чотириразового чемпіона місцевих кортів.

Проте, на практиці усе було не настільки райдужно. У липні Джокович поступився Янніку Сіннеру у півфіналі Вімблдону, а згодом жалівся, що почав занадто багато втомлюватись на шляху до вирішальних стадій.

Два тижні тому серба переслідувала нудота під час другого сету стартового матчу у Цинциннаті. Ту гру з іншим аргентинцем, Тіранте, Новак програв.