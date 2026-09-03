Где сейчас находится Олег Блохин и чем занимается легенда Динамо

Олег Блохин остается одной из самых выдающихся фигур в истории украинского футбола. Легенда Динамо начал игровую карьеру еще в 60-х годах прошлого века.

Бывший нападающий забил целых 265 голов за Динамо, стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Кроме того, Блохин помог киевлянам выиграть два Кубка обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, сообщает 24 Канал.

Где сейчас Олег Блохин

Главным же достижением Олега остается победа в номинации "Золотой мяч" в 1975 году. После него среди украинцев эту награду получали только Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

Сейчас Блохину уже 73 года, и он периодически появляется в футбольном информационном пространстве. Однако уже не так часто, как раньше, ведь он безработный.

Олег вышел на пенсию и в настоящее время не занимает никаких должностей в клубах, сборных или ассоциации. Легенда Динамо ведет уединенный образ жизни и занимается семейными делами.

Он остался в Киеве и публично призвал не допускать российские команды к международным соревнованиям из-за войны. У Блохина есть жена Анжела, которая подарила ему двух дочерей – Анну и Екатерину.

Кроме того, Олег периодически посещает мероприятия Украинской футбольной ассоциации и комментирует текущие события в украинском футболе. Напомним, что у Блохина также была долгая тренерская карьера, в ходе которой он дважды возглавлял сборную Украины.

Чем занимался Блохин после игровой карьеры

Именно ему удалось впервые вывести нашу команду на чемпионат мира. Там "сине-желтые" сенсационно дошли до четвертьфинала. Позже Олег вернулся в команду в 2011 году и руководил ею на Евро-2012.

Последним местом тренерской работы Блохина было Динамо, из которого он ушел в 2014 году после серии неудач. С тех пор специалист больше не работал тренером.

Кроме того, с 2018 года Блохин занимал несколько должностей в УАФ, в числе которых была и должность сопредседателя комитета национальных сборных. Ассоциацию он покинул в 2024 году после ухода президента Андрея Павелка и назначения Андрея Шевченко.