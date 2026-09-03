Екснападник забив аж 265 голів за Динамо, ставши найкращим бомбардиром в історії клубу. Крім того, Блохін допоміг киянам виграти два Кубка володарів Кубків та Суперкубок УЄФА, повідомляє 24 Канал.

Де зараз Олег Блохін

Головним же досягненням Олега залишається виграш "Золотого м'яча" у 1975 році. Після нього серед українців ця нгорода діставалась лише Ігорю Беланову та Андрію Шевченку.

Наразі Блохіну вже 73 роки і він періодично з'являється у футбольному інфопросторі. Проте вже не так часто, як це було раніше, адже він є безробітним.

Олег вийшов на пенсію та наразі не обіймає жодної посади в клубах, збірних чи асоціації. Легенда Динамо веде непублічний спосіб життя та займається сімейними справами.

Він залишився у Києві та публічно закликав не допускати російські команди до міжнародних змагань через війну. У Блохін є дружина Анжела, яка подарувала йому двох доньок Анну та Катерину.

Крім того, Олег періодично відвідує заходи від Української асоціації футболу та коментує поточні події в українському футболі. Нагадаємо, що Блохін також мав довгу тренерську кар'єру, протягом якої двічі очолював збірну України.

Чим займався Блохін після ігрової кар'єри

Саме йому вдалось вперше вивести нашу команду на чемпіонат світу. Там "синьо-жовті" сенсаційно дістались чвертьфіналу. Пізніше Олег повернувся в команду у 2011 році та керував нею на Євро-2012.

Останнім місцем тренерської роботи Блохіна було Динамо, з якого він пішов у 2014-му після серії невдач. З того часу спеціаліст більше не працював тренером.

Крім того, з 2018 року Блохін обіймав кілька посад в УАФ, серед яких була і співголова комітету національних збірних. Асоціацію він залишив у 2024-му після відходу президента Андрія Павелка та призначення Андрія Шевченка.