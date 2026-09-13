Соболенко выместила злость на операторе после финала US Open: какое оправдание нашла теннисистка

Арина Соболенко не смогла завоевать третий подряд титул на US Open, а также утратит первую строчку в женском рейтинге. Эти обстоятельства, похоже, довольно сильно огорчили спортсменку.

В ночь на 13 сентября "нейтральная" белорусская теннисистка уступила Елене Рыбакиной в трех сетах. О буре эмоций финалистки рассказывает 24 Канал.

Как Соболенко отреагировала на поражение

Первая сеяная турнира сломала ракетку сразу после матча, а через несколько минут досталось оператору. Соболенко, сидевшая вместе со своей командой, сказала телевизионщику несколько неприятных слов на английском и указала рукой в его сторону.

Скандальное поведение Соболенко после финала US Open: смотрите видео

https://t.co/6fJsdiSDir – News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) September 12, 2026

Отметим, что 28-летняя теннисистка в 2026 году впервые за четыре сезона осталась без победы на турнире серии Grand Slam.

Как Соболенко объяснила свое поведение

На пресс-конференции финалистка уделила немного внимания своим действиям.

Очень трудно сдерживать эмоции, когда проигрываешь в финале турнира серии Grand Slam, особенно когда стремишься завоевать третий титул подряд. Поэтому я просто хотела дать выход эмоциям. Если бы я держала все в себе, я бы просто не смогла произнести ни слова или вела бы себя не слишком хорошо,

– сказала Соболенко.

Отметим, что в понедельник, 14 сентября, у женщин впервые за 99 недель сменится первая ракетка. Ею станет Елена Рыбакина – 30-я лидерка в истории мирового рейтинга.

Сколько заработали Соболенко, Рыбакина и украинки в Нью-Йорке

Американский турнир Большого шлема может похвастаться едва ли не самыми щедрыми призовыми во всем мировом теннисном туре.

За победу и красивое смещение Соболенко с вершины рейтинга Рыбакина пополнила свои доходы сразу на 5,5 миллиона долларов. Соболенко увезет домой до вычета налогов 2,8 миллиона.

Элина Свитолина и Марта Костюк заработали меньше, но также солидные деньги.