У ніч проти 13 вересня "нейтральна" білоруська тенісистка поступилась Олені Рибакіній у трьох сетах. Про вир емоцій фіналістки розповідає 24 Канал.
Як реагувала Соболенко на програш
Перша сіяна на турнірі зламала ракетку одразу після поєдинку, а кількома хвилинами пізніше дісталось оператору. Соболенко, яка сиділа разом зі своєю командою, сказала телевізійному працівнику кілька неприємних слів англійською та показала напрямок рукою.
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Зазначимо, що 28-річна гравчиння у 2026-му вперше за чотири сезони залишилась без перемоги на турнірі серії Grand Slam.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Як Соболенко пояснила свою поведінку
На пресконференції фіналістка приділила трохи уваги власним діям.
Дуже важко опанувати емоції, коли програєш у фіналі турніру Grand Slam, особливо коли прагнеш здобути третій титул поспіль. Тож я просто хотіла дати вихід емоціям. Якби я тримала усе в собі, я б просто не змогла вимовити й слова або поводилась би не надто гарно,
– сказала Соболенко.
Зазначимо, що у понеділок, 14 вересня, у жінок вперше за 99 тижнів зміниться перша ракетка. Нею стане Олена Рибакіна – 30-а лідерка в історії світового рейтингу.
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Американський мейджор може похвалитися ледь не найбільш щедрими призовими в усьому світовому тенісному турі.
За перемогу і красиве скидання Соболенко з вершини рейтингу Рибакіна поповнила свої статки одразу на 5,5 мільйонів доларів. Соболенко повезе додому до вирахування податків 2,8 мільйона.
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