Довбик забил первый гол за "Болонью": футболист объяснил свою безумную радость после забитого гола

Артем Довбик не забивал голов в официальных матчах с января. За это время 29-летний нападающий успел вылечить травму и сменить клуб.

Вечером 6 сентября Артем Довбик в третий раз вышел на поле в официальных матчах за Болонью. О его радости после забитого гола рассказывает 24 Канал.

Слова Довбика о своем голе и реакции на него

Украинец вышел на футбольное поле во втором тайме, когда его команда уступала в домашнем матче против Соссуоло – 1:2.

Именно благодаря усилиям Артема подопечным Доменико Тедеско удалось избежать поражения уже в компенсированное время.

Обзор матча Болонья – Соссуоло: смотрите видео

Впоследствии Довбик объяснил свою радость, которая стоила ему желтой карточки.

Это был очень эмоциональный момент, ведь в прошлом сезоне я не играл из-за травмы. Возвращение к голам дало мне понять, что я действительно вернулся. Я не шоумен, и то празднование шло действительно от души,

– сказал Довбик после матча.

На счету команды украинца – одно очко после трех матчей. Матч четвертого тура Серии А подопечные Доменико Тедеско проведут в воскресенье, 13 сентября, когда посетят Неаполь. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Что теперь ждет Артема Довбика

В настоящее время футболист находится в Болонье на правах аренды. Клуб может выкупить его летом 2027 года за 18 миллионов евро.

В течение двух предыдущих сезонов Болонья выступала в еврокубках, однако в нынешнем сезоне команда не будет участвовать в международных турнирах.