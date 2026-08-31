Сын российского чемпиона отказался выступать за сборную России: его отец поддерживает войну против Украины
Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр будет выступать за Азербайджан как минимум пять лет. Ранее его отец осуждал спортсменов, меняющих гражданство.
В семье титулованного фигуриста не придерживаются единой линии поведения. Плющенко-младший вскоре будет выступать за другую страну, пишет 24 Канал.
Что известно о выборе Плющенко
Об изменениях в карьере 13-летнего спортсмена рассказала его мама Яна Рудковская. Семейное решение она объяснила стремлением к прогрессу для своего ребенка.
Так, наш сын сейчас легионер. Но я считаю, что в 13 лет у мальчика, которого не финансировало государство, который занимался в частной академии у своего отца, отсидел карантин, не занимал ничье место, есть шанс попробовать,
– сказала Рудковская в интервью российским СМИ.
Она отметила, что такое решение продиктовано высокой конкуренцией в российской сборной и желанием, чтобы Александр попробовал себя на международном уровне.
Кто такой Плющенко и какова его позиция
Отец 13-летнего фигуриста, Евгений Плющенко, становился олимпийским чемпионом в 2006 году в одиночном разряде и в 2014 году в командных соревнованиях. В его активе все крупнейшие титулы в фигурном катании.
С 2018 года он активно участвует в российской пропаганде. В частности, после 2022 года неоднократно выражал поддержку нападению России на Украину. В 2024 году стал доверенным лицом Путина.
Отметим, что в 2022 году Плющенко осуждал спортсменов, которые переходили выступать в другие команды после дисквалификации россиян. Такие решения он называл "отказом от президента, наших земель, ресурсов, от мамы и папы".