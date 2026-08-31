Польша рискует пропустить Олимпиаду из-за коррупционного скандала: президент НОК находится в тюрьме

В польском спорте неожиданно возникла скандальная ситуация, которая грозит серьезными последствиями. Дело может дойти даже до пропуска Олимпиады-2028.

О угрозе для выступлений спортсменов из соседней с Украиной страны предупреждает вице-президент Польского олимпийского комитета Томаш Хамера. О том, что происходит в кабинетах Варшавы, рассказывает 24 Канал.

Что произошло в Польском олимпийском комитете

Все началось в четверг, 27 августа, когда в Варшаве задержали главу этой организации Радослава Песевича. Национальная прокуратура в Катовице обвиняет его во взяточничестве и махинациях на криптовалютной бирже.

Чиновник вину не признает. По словам Песевича, часы стоимостью 40 тысяч евро он не получал в качестве взятки, а приобрел их за наличные. О своей деятельности на криптобирже он говорит как о неудачной и такой, в результате которой потерял 200 тысяч евро собственных средств.

Почему Польша рискует пропустить Олимпиаду

О вызовах предупреждает своих коллег по комитету вице-президент местного НОК Томаш Хамера.

Вечером 30 августа в польских СМИ появилась утечка письма, которое Хамера направил другим функционерам. В нем говорится, что вице-президент комитета ведет переговоры с директором по институциональным отношениям и управлению МОК Жеромом Пуаве относительно того, какие возможные последствия для польского спорта может иметь сложившаяся ситуация.

Хамера отмечает, что существует три варианта развития событий: добровольная отставка Песесвича, его отзыв членами Польского олимпийского комитета и вариант, при котором чиновник останется на своей должности.

В случае продолжения пребывания Песевича на посту президента "МОК может быть вынужден инициировать действия в рамках своих процедур, а это означает риск приостановления членства PKOl в МОК".

О сроке действия наиболее негативного из возможных решений речь не идет. Поэтому оно может затронуть также и следующие Олимпийские игры.

Что сейчас с президентом Польского олимпийского комитета

Следующие три месяца Радослав Песевич проведет в СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о его аресте.

Отметим, что коррупционный скандал вокруг Песевича продолжается с 2024 года. В минувший понедельник, 24 августа, он не назначил дату внеочередного общего собрания Польского НОК, на котором должен был рассматриваться вопрос о его отставке.