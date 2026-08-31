Про загрозу для виступів атлетів з країни-сусідки України попереджає віцепрезидент Польського олімпійського комітету Томаш Хамера. Про те, що коїться у кабінетах Варшави розповідає 24 Канал.

Що сталось у Польському олімпійському комітеті

Усе розпочалося у четвер, 27 серпня, коли у Варшаві затримали голову цієї організації Радослава Пєсєвіча. Національна прокуратура у Катовіце звинувачує його у хабарництві та махінаціях на криптобіржі.

Чиновник провини не визнає. За словами Пєсєвіча, годинник вартістю у 40 тисяч євро він не отримував як хабар, а придбав його готівкою. Про свою діяльність на криптобіржі він говорить як про неуспішну та таку, на якій втрапив 200 тисяч євро власних коштів.

Чому Польща ризикує пропустити Олімпіаду

Про виклики попереджає своїх колег по комітету віцепрезидент місцевого НОК Томаш Хамера.

Ввечері 30 серпня у польських ЗМІ з’явився витік листа, який Хамера направив до інших функціонерів. Там йдеться про те, що віцепрезидент комітету веде перемовини з директором з інституційних відносин і управління МОК Жеромом Пуаве щодо того, які можливі наслідки для польського спорту може мати ситуація.

Хамера зазначає, що існують три варіанти розвитку подій: добровільна відставка Пєсєсвіча, його відкликання членами Польського олімпійського комітету та варіант коли чиновник залишиться на своїй посаді.

За умови подальшого президенства Пєсєвіча "МОК може бути змушений ініціювати дії в рамках своїх процедур, а це означає ризик призупинення PKOl у правах члена МОК".

Про термін дії найбільш негативного з імовірних рішень не йдеться. Тож воно може зачепити також і наступні Олімпійські ігри.

Що зараз з президентом Польського олімпійського комітету

Наступні три місяці Радослав Пєсєвіч проведе у СІЗО. Суд задовольнив клопотання прокуратури про його арешт.

Зазначимо, що корупційний скандал навколо Пєсєвіча триває з 2024-го. Минулого понеділка, 24 серпня, він не призначив дату позачергових загальних зборів Польського НОК, на яких мало розглядатися питання про його відставку.