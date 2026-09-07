ПСВ – Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

ПСВ и Шахтер начнут свой путь в основной стадии Лиги чемпионов с матча в Эйндховене. Рассказываем, где украинским болельщикам смотреть эту игру.

"Горняки" попытаются взять реванш за драматическое поражение от нидерландского клуба, произошедшее два года назад. Команда Арды Турана начнет выступление на "этапе лиги", где ее ждут серьезные соперники, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч ПСВ – Шахтер

Поединок первого тура основного этапа Лиги чемпионов между ПСВ и Шахтером состоится в четверг, 10 сентября, в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Официальную онлайн-трансляцию матча для зрителей в Украине покажет MEGOGO. Болельщики смогут следить за игрой "горняков" в прямом эфире на платформе.

Для Шахтера это будет лишь первый из восьми матчей группового этапа. После встречи с ПСВ украинский клуб сыграет против АЕКа, Интера, Спортинга, Фенербахче, Слована, Лейпцига и Реала.

Домашний стадион ПСВ традиционно оказывает серьезное давление на гостей, поэтому "горняков" ждет непростое испытание.

Шахтер помнит драму двухлетней давности

Интересно, что ПСВ и Шахтер во второй раз подряд встретятся в Эйндховене в Лиге чемпионов. Предыдущая дуэль команд состоялась 27 ноября 2024 года.

Тогда "горняки" блестяще начали встречу и после голов Даниила Сикана и Александра Зубкова вели 2:0. Однако концовка матча превратилась в настоящий кошмар для украинской команды.

После удаления Педринью хозяева получили численное преимущество и совершили невероятный камбэк. Малик Тилльман забил на 87-й и 90-й минутах, а уже в добавленное время Рикардо Пепи принес ПСВ победу – 3:2.

Теперь у Шахтера будет возможность взять реванш и начать новый сезон Лиги чемпионов с важного результата.