"На работе его нет": стало известно, действительно ли Ребров исполняет обязанности вице-президента УАФ

В апреле 2026 года УАФ приняла решение сменить главного тренера сборной Украины. Ассоциация рассталась с Сергеем Ребровым.

Однако специалист остался вице-президентом УАФ и заместителем председателя комитета национальных сборных. Бывший тренер сборной Украины Александр Гливинский дал эксклюзивный комментарий 24 Каналу по поводу Реброва.

Действительно ли Ребров работает в УАФ

Журналист затронул тему полномочий бывшего тренера сборной Украины в ассоциации. По его информации, на Сергея не возлагают никаких обязанностей в ассоциации.

Его роль в УАФ Гливинский называет "исключительно представительской". Кроме того, после увольнения с должности главного тренера Ребров лишь один раз приехал в Украину.

Он постоянно живет в Марбелье и играет там с россиянами. Из моих источников в УАФ я знаю, что он лишь один раз приезжал в Украину после расторжения тренерского контракта, чтобы уладить свои дела. А так он, по сути, на работе не бывает, и обязанности на него особо не возлагают. Фактически это чисто представительская роль, я так понимаю,

– заявил Гливинский.

Журналист также возмутился из-за скандального видео с участием Реброва. На нем украинец играет в паддл с бывшим капитаном сборной России Василием Березуцким, который в этом году еще возглавлял местный клуб "Урал".

Если он позволяет себе такую легкомысленность в отношении, реакция болельщиков о многом скажет. Такое впечатление, что для него это не важно. Мы знаем Реброва как выдающегося игрока, оставившего след в истории украинского футбола. И вот видеть такое… Это больно, непонятно и неприемлемо. О каких принципах можно говорить?

– подытожил журналист.

Напомним, что причиной ухода Реброва с поста тренера сборной Украины стал провал команды в отборе на чемпионат мира-2026. Новым тренером "сине-желтых" стал Андреа Мальдера.

Итальянец стал первым иностранным тренером во главе сборной Украины. Уже в конце сентября команда под его руководством начнет выступления в Лиге наций в дивизионе В. Соперниками по группе станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.