Любимый турнир Костюк и Свитолиной сообщил о мошенничестве с билетами

Тех, кто хочет понаблюдать за теннисными баталиями в конце весны 2027 года, может ждать горькое разочарование. О рисках сообщил престижный турнир.

Людям, планирующим посетить следующий Открытый чемпионат Франции по теннису, следует проявить осторожность. Об этом сообщил официальный сайт Ролан Гаррос.

Что известно о Ролан Гаррос-2027

Организаторы соревнований, которые пройдут в Париже с 17 мая по 6 июня 2027 года, отмечают, что в сети начали появляться ложные объявления о предпродаже билетов на Ролан Гаррос.

Мошенники маскируют фальшивые предложения под различные акции.

Отдельные билеты на Ролан Гаррос еще не продаются и появятся только через официальные каналы турнира. Только что приближается очередной Ролан Гаррос, множатся мошеннические сайты, предлагающие поддельные билеты или туристические пакеты на условиях, отличных от официальной кассы. Важно соблюдать осторожность и не поддаваться на мошеннические предложения,

– говорится в сообщении.

Дирекция турнира добавляет, что корпоративные и VIP-пакеты в настоящее время доступны на сайте.

Как Костюк и Свитолина играют на Ролан Гаррос

Для Элины Свитолиной Открытый чемпионат Франции остается единственным турниром серии Grand Slam, где ей еще не удалось выйти в полуфинал.

В то же время эти соревнования являются для первой ракетки Украины самыми стабильными. В столице Франции она шесть раз доходила до четвертьфинала. Первый в карьере полуфинал этой серии на Ролан Гаррос-2026 оформила Марта Костюк, победившая Свитолину в матче 1/4 финала.