Людям, які планують відвідати наступний Відкритий чемпіонат Франції з тенісу слід бути обачними. Про це повідомив офіційний сайт Ролан Гаррос.

Що відомо про Ролан Гаррос-2027

Організатори змагань, які відбудуться у Парижі з 17 травня по 6 червня 2027-го, зазначають – у мережі почали з’являтись неправдиві оголошення про передпродаж квитків на Ролан Гаррос.

Фейкові пропозиції шахраї маскують під різноманітні акції.

Індивідуальні квитки на Ролан Гаррос ще не продаються і з’являться лише через офіційні канали турніру. Щойно наближається черговий Ролан Гаррос, множаться шахрайські сайти, які пропонують підроблені квитки, або туристичні пакети на умовах, відмінних від офіційної каси. Важливо дотримуватися обережності й не вестися на шахрайські пропозиції,

– йдеться у повідомленні.

Дирекція турніру додає, що корпоративні та віп-пакети наразі доступні на сайті.

Як Костюк та Світоліна грають на Ролан Гаррос

Для Еліни Світоліної Відкритий чемпіонат Франції залишається єдиним турніром серії Grand Slam, де їй ще не підкорився вихід у півфінал.

Водночас, ці змагання є для першої ракетки України найстабільнішими. У столиці Франції вона шість разів доходила до чвертьфіналу. Перший у кар’єрі півфінал цієї серії на Ролан Гаррос-2026 оформила Марта Костюк, яка перемогла Світоліну у матчі 1/4 фіналу.