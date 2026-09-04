Яремчук без Лиги Европы: Олимпиакос лишил нападающего сборной Украины международных соревнований

Роман Яремчук не выйдет на поле в составе своей команды во втором по значимости евротурнире. Тренер команды из пригорода Афин выбрал других игроков.

Хосе Луис Мендилибар отказался выставлять 30-летнего украинского футболиста в матчах основного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Кто будет играть в Олимпиакосе вместо Яремчука

Заявка команды на турнир насчитывает пять нападающих разных национальностей. Португальцев Желсона Мартинша и Жоао Сильву, мексиканца Армандо Гонсалеса, ямайца Леона Бейли и основного нападающего "Олимпиакоса" последних лет марокканца Аюба Эль-Кааби.

Отметим, что после возвращения из аренды во французском Лионе Роман Яремчук прошел с греческим клубом летние сборы в Нидерландах, однако в этом сезоне пока так и не провел ни одного официального матча.

Куда может перейти Роман Яремчук из Олимпиакоса

Долгое время в сети ходили слухи о том, что опытный футболист может вернуться в Лион уже на постоянной основе. На данный момент трансферное окно во Франции уже закрылось.

Еще в августе появилась информация, что Хосе Луис Мендилибарне рассчитывает на украинского легионера. Тогда появилась информация об интересе к Роману со стороны новичка польской Экстракласы – клуба Вечиста. Сам Яремчук в СМИ опроверг вероятность переезда в Краков.

Польша остается одним из тех мест, где трансферное окно еще открыто. Если в Украине оно закроется уже 5 сентября, то в соседней с нами стране будет действовать до среды, 9 сентября.