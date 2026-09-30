Роналду продолжает скандалить: нападающий вызвал президента федерации, чтобы разобраться с тренером

В Лиге наций 2026/2027 завершился второй тур. Среди участников элитного дивизиона – сборная Португалии, которая летом сменила тренера.

Вместо Роберто Мартинеса команду возглавил Жорже Жезуш. Уже в первых же матчах у тренера возник конфликт с главной звездой сборной Криштиану Роналду, сообщает Record.

Что произошло между Роналду и Жезушем

В первом туре против Уэльса нападающий отыграл 67 минут, а вот в матче с Норвегией футболист просидел на скамейке запасных. Это решение сильно возмутило Криштиану.

Он покинул поле недовольным. После матча в СМИ начала появляться информация о напряженности в отношениях между Роналду и Жезушем. Якобы тренер обещал звезде "Аль-Насра" выпустить его на 30 минут.

В итоге пришлось вмешаться президенту Федерации футбола Португалии. Педро Проэнса прибыл 30 сентября в Копенгаген, хотя его команда сыграет там против Дании 1 октября.

У чиновника запланирована встреча с Криштиану и тренером команды, чтобы обсудить ситуацию и примирить стороны. Отмечается, что Роналду пропустил послематчевую тренировку и занимался в тренажерном зале.

Напомним, что Португалия обыграла Норвегию со счетом 2:1 благодаря голам Фелиша и Рамуша. Лузитаны набрали максимальное количество очков после двух туров (6), тогда как у Норвегии и Дании – по три очка.

Напомним, что Криштиану Роналду определился с будущим в плане завершения карьеры. Существует вероятность, что португалец покинет Аль-Наср уже этой зимой.