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2 сентября, 21:27
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Не Шевченко: кто самый дорогой украинский футболист в истории

Анатолий Дерека

Немало украинских футболистов сменили клубы летом 2026 года. Однако большинство этих трансферов не стоили больших денег.

Среди тех, кто перешел в новую команду, был и Михаил Мудрик, который до сих пор удерживает рекорд для Украины. 24 Канал вспоминает самых дорогих украинских футболистов в истории.

Кто является самым дорогим украинцем

Собственно, Мудрик уже три года является рекордсменом в этом трансферном списке. В январе 2023 года вингер перешел из Шахтера в Челси за сумасшедшие 70 миллионов евро.

Эта сумма могла бы вырасти до 100 миллионов, если бы Михаил демонстрировал успехи в лондонской команде. Однако допинговый скандал лишил украинца возможности играть в футбол на 20 месяцев и де-факто лишил Шахтер бонусов.

Сейчас же Мудрик будет выступать на правах аренды в Тоттенхэме. Совсем немного не дотянул до рекорда Илья Забарный. Центральный защитник сборной Украины перешел из Борнмута в ПСЖ летом 2025 года за 63 миллиона евро.

Топ-тройку замыкает легендарный Андрей Шевченко. Действующий председатель УАФ удерживал всеукраинский трансферный рекорд с 2006 года, когда перешел в Челси.

Топ-10 самых дорогих трансферов среди украинцев:

МЕСТО

ИГРОК

ГОД

ОТКУДА

КУДА

СУММА

1

Михаил Мудрик

2023

Шахтер

Челси

70 миллионов евро

2

Илья Забарный

2025

Борнмут

ПСЖ

63 миллиона евро

3

Андрей Шевченко

2006

Милан

Челси

43,88 миллиона евро

4

Артем Довбик

2024

Жирона

Рома

41,1 миллиона евро

5

Александр Зинченко

2022

Манчестер Сити

Арсенал

35 миллионов евро

6

Илья Забарный

2023

Динамо

Борнмут

33 миллиона евро

7

Дмитрий Чигринский

2009

Шахтер

Барселона

25 миллионов евро

8

Андрей Ярмоленко

2017

Динамо

Боруссия Д

25 миллионов евро

9

Андрей Шевченко

1999

Динамо

Милан

23,91 миллиона евро

10

Виталий Миколенко

2022

Динамо

Эвертон

23,5 миллиона евро

Лондонцы тогда заплатили Милану почти 44 миллиона евро, что сделало Шевченко самым дорогим украинским игроком на 17 лет. Также в топ-пятерку попали Артем Довбик и Александр Зинченко.

Кстати, Шевченко и Забарный дважды входят в топ-десятку рейтинга, что еще из Динамо их продавали за немалую сумму. Причем Илью киевляне продавали за около 20 миллионов евро, но его последующая перепродажа в ПСЖ существенно увеличила компенсацию для "бело-синих".

К слову, Илья Забарный сейчас возглавляет рейтинг самых дорогих игроков сборной Украины. Защитника ПСЖ, который в прошлом сезоне выиграл с французами Лигу чемпионов, оценивают в 40 миллионов евро.

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