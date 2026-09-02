Не Шевченко: кто самый дорогой украинский футболист в истории

Немало украинских футболистов сменили клубы летом 2026 года. Однако большинство этих трансферов не стоили больших денег.

Среди тех, кто перешел в новую команду, был и Михаил Мудрик, который до сих пор удерживает рекорд для Украины. 24 Канал вспоминает самых дорогих украинских футболистов в истории.

Кто является самым дорогим украинцем

Собственно, Мудрик уже три года является рекордсменом в этом трансферном списке. В январе 2023 года вингер перешел из Шахтера в Челси за сумасшедшие 70 миллионов евро.

Эта сумма могла бы вырасти до 100 миллионов, если бы Михаил демонстрировал успехи в лондонской команде. Однако допинговый скандал лишил украинца возможности играть в футбол на 20 месяцев и де-факто лишил Шахтер бонусов.

Сейчас же Мудрик будет выступать на правах аренды в Тоттенхэме. Совсем немного не дотянул до рекорда Илья Забарный. Центральный защитник сборной Украины перешел из Борнмута в ПСЖ летом 2025 года за 63 миллиона евро.

Топ-тройку замыкает легендарный Андрей Шевченко. Действующий председатель УАФ удерживал всеукраинский трансферный рекорд с 2006 года, когда перешел в Челси.

Топ-10 самых дорогих трансферов среди украинцев:

МЕСТО ИГРОК ГОД ОТКУДА КУДА СУММА 1 Михаил Мудрик 2023 Шахтер Челси 70 миллионов евро 2 Илья Забарный 2025 Борнмут ПСЖ 63 миллиона евро 3 Андрей Шевченко 2006 Милан Челси 43,88 миллиона евро 4 Артем Довбик 2024 Жирона Рома 41,1 миллиона евро 5 Александр Зинченко 2022 Манчестер Сити Арсенал 35 миллионов евро 6 Илья Забарный 2023 Динамо Борнмут 33 миллиона евро 7 Дмитрий Чигринский 2009 Шахтер Барселона 25 миллионов евро 8 Андрей Ярмоленко 2017 Динамо Боруссия Д 25 миллионов евро 9 Андрей Шевченко 1999 Динамо Милан 23,91 миллиона евро 10 Виталий Миколенко 2022 Динамо Эвертон 23,5 миллиона евро

Лондонцы тогда заплатили Милану почти 44 миллиона евро, что сделало Шевченко самым дорогим украинским игроком на 17 лет. Также в топ-пятерку попали Артем Довбик и Александр Зинченко.

Кстати, Шевченко и Забарный дважды входят в топ-десятку рейтинга, что еще из Динамо их продавали за немалую сумму. Причем Илью киевляне продавали за около 20 миллионов евро, но его последующая перепродажа в ПСЖ существенно увеличила компенсацию для "бело-синих".

К слову, Илья Забарный сейчас возглавляет рейтинг самых дорогих игроков сборной Украины. Защитника ПСЖ, который в прошлом сезоне выиграл с французами Лигу чемпионов, оценивают в 40 миллионов евро.