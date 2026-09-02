Не Шевченко: кто самый дорогой украинский футболист в истории
Немало украинских футболистов сменили клубы летом 2026 года. Однако большинство этих трансферов не стоили больших денег.
Среди тех, кто перешел в новую команду, был и Михаил Мудрик, который до сих пор удерживает рекорд для Украины. 24 Канал вспоминает самых дорогих украинских футболистов в истории.
Кто является самым дорогим украинцем
Собственно, Мудрик уже три года является рекордсменом в этом трансферном списке. В январе 2023 года вингер перешел из Шахтера в Челси за сумасшедшие 70 миллионов евро.
Эта сумма могла бы вырасти до 100 миллионов, если бы Михаил демонстрировал успехи в лондонской команде. Однако допинговый скандал лишил украинца возможности играть в футбол на 20 месяцев и де-факто лишил Шахтер бонусов.
Сейчас же Мудрик будет выступать на правах аренды в Тоттенхэме. Совсем немного не дотянул до рекорда Илья Забарный. Центральный защитник сборной Украины перешел из Борнмута в ПСЖ летом 2025 года за 63 миллиона евро.
Топ-тройку замыкает легендарный Андрей Шевченко. Действующий председатель УАФ удерживал всеукраинский трансферный рекорд с 2006 года, когда перешел в Челси.
Топ-10 самых дорогих трансферов среди украинцев:
|
МЕСТО
|
ИГРОК
|
ГОД
|
ОТКУДА
|
КУДА
|
СУММА
|
1
|
Михаил Мудрик
|
2023
|
Шахтер
|
Челси
|
70 миллионов евро
|
2
|
Илья Забарный
|
2025
|
Борнмут
|
ПСЖ
|
63 миллиона евро
|
3
|
Андрей Шевченко
|
2006
|
Милан
|
Челси
|
43,88 миллиона евро
|
4
|
Артем Довбик
|
2024
|
Жирона
|
Рома
|
41,1 миллиона евро
|
5
|
Александр Зинченко
|
2022
|
Манчестер Сити
|
Арсенал
|
35 миллионов евро
|
6
|
Илья Забарный
|
2023
|
Динамо
|
Борнмут
|
33 миллиона евро
|
7
|
Дмитрий Чигринский
|
2009
|
Шахтер
|
Барселона
|
25 миллионов евро
|
8
|
Андрей Ярмоленко
|
2017
|
Динамо
|
Боруссия Д
|
25 миллионов евро
|
9
|
Андрей Шевченко
|
1999
|
Динамо
|
Милан
|
23,91 миллиона евро
|
10
|
Виталий Миколенко
|
2022
|
Динамо
|
Эвертон
|
23,5 миллиона евро
Лондонцы тогда заплатили Милану почти 44 миллиона евро, что сделало Шевченко самым дорогим украинским игроком на 17 лет. Также в топ-пятерку попали Артем Довбик и Александр Зинченко.
Кстати, Шевченко и Забарный дважды входят в топ-десятку рейтинга, что еще из Динамо их продавали за немалую сумму. Причем Илью киевляне продавали за около 20 миллионов евро, но его последующая перепродажа в ПСЖ существенно увеличила компенсацию для "бело-синих".
К слову, Илья Забарный сейчас возглавляет рейтинг самых дорогих игроков сборной Украины. Защитника ПСЖ, который в прошлом сезоне выиграл с французами Лигу чемпионов, оценивают в 40 миллионов евро.