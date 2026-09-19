"Мы в лучшем составе боролись за третье место": Федорчук скептически оценил шансы сборной Украины

Сборная Украины готовится к старту сезона Лиги наций 2026/27. Кадровый потенциал национальной команды вызывает беспокойство.

Бывший тренер симферопольской Таврии и ряда других украинских клубов Олег Федорчук считает необходимым объективно оценивать собственные возможности. Об этом специалист рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Как Федорчук оценивает потенциал сборной Украины

Главный тренер нашей национальной команды заявил о своем намерении выиграть все четыре матча, которые его подопечные проведут в конце сентября и в начале октября.

Олег Федорчук считает такую задачу слишком амбициозной, ведь сейчас сборная переживает ряд потерь.

В лучших составах мы боролись за третье место. Сейчас мало наших футболистов играют ведущую роль в своих клубах. Например, несколько лет назад Цыганков и Довбик блистали в Жироне, и мы не сумели выполнить задачу, а сейчас ситуация для нас еще хуже. Болельщикам не стоит строить слишком высоких ожиданий,

– сказал эксперт.

Среди потерь эксперты и болельщики выделяют травму Михаила Мудрика, который может выбыть на несколько месяцев.

Что еще есть проблем у сборной Украины

Олег Федорчук отметил, что вызов вингера Тоттенхэма был бы хорошим знаком поддержки футболиста, который недавно вернулся в футбол после длительного отсутствия. Но не кадровым усилением.

Уже после объявления заявки на четыре матча Лиги наций Андреа Мальдери пришлось проводить вынужденные замены среди вызванных футболистов. Артема Довбика (Болонья, Италия) и Александра Андриевского (Полесье) заменили нападающий Полесья Игорь Краснопир и полузащитник Динамо Александр Пихаленок.