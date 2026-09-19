Колишній тренер сімферопольської Таврії та низки інших українських клубів Олег Федорчук вважає необхідною об’єктивну оцінку власних спроможностей. Про це фахівець розповів в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу.

Як Федорчук оцінює потенціал збірної України

Головний тренер нашої національної команди заявив про власний намір виграти усі чотири матчі, якій його підопічні проведуть наприкінці вересня та на початку жовтня.

Олег Федорчук вважає таке завдання занадто амбітним, адже зараз збірна переживає низку втрат.

Ми у кращих складах боролись за третє місце. Зараз мало наших футболістів грають провідну роль у своїх клубах. Наприклад, кілька років тому Циганков та Довбик феєрили у Жироні та ми не зуміли виконати завдання, а зараз ситуація гірша для нас. Уболівальникам не потрібно мати занадто високі очікування,

– сказав експерт.

Серед втрат експерти та вболівальники виділяють травму Михайла Мудрика, який може вибути на кілька місяців.

Які ще проблеми є у збірної України

Олег Федорчук зазначив, що виклик вінгера Тоттенгема був би хорошим знаком підтримки футболіста, який нещодавно повернувся у футбол після тривалої відсутності. Але не кадровим підсиленням.

Вже після оголошення заявки на чотири матчі Ліги націй Андреа Мальдері довелось проводити вимушені заміни серед викликаних футболістів. Артема Довбика (Болонья, Італія) та Олександра Андрієвського (Полісся) замінили нападник Полісся Ігор Краснопір та півзахисник Динамо Олександр Піхальонок.