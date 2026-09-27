Украина не сумела выиграть Кубок Билли Джин Кинг-2026

В решающий день соревнований украинская команда встретилась с представительницами сборной Чехии, которые считались главными фаворитками турнира. Противостояние завершилось в двух сетах.

За титул в составе украинской сборной боролись Ангелина Калинина и Элина Свитолина. О ходе их матчей рассказывает 24 Канал.

Как сыграли сборные Чехии и Украины по теннису

В первом поединке на корте появились вторая ракетка украинской команды Ангелина Калинина и лидер чешского тенниса Каролина Мухова.

Каролина Мухова – Ангелина Калинина – 6:2, 6:3

Практически на протяжении всего матча преимущество, как в игре, так и по счету, принадлежало именно действующей финалистке Уимблдонского турнира. Поединок длился чуть больше часа.

За это время Мухова выполнила восемь подач на аут против нуля у Калининой и превзошла украинку по всем остальным статистическим показателям.

Обзор матча Калининой и Муховой: смотрите видео

После небольшой паузы на корт вышли Элина Свитолина и Линда Носкова. Спортсменки проводили второй очный поединок в этом сезоне. В апреле украинка остановила соперницу на турнире WTA 500 в Штутгарте.

Линда Носкова – Элина Свитолина – 6:3, 7:6

Впрочем, повторить успех в матче сборных Свитолиной не удалось. Оба сета отличались практически равными показателями статистики и большим количеством геймов с разницей в один очко.

Обзор матча Свитолиной и Носковой: смотрите видео

Сильнее в ключевые моменты партий оказалась именно Носкова, которая принесла Чехии первый трофей с 2018 года и 12-й в истории.

Что дальше для украинского тенниса

Сборная Украины останется в списке 16 сильнейших сборных мира и весной следующего года начнет борьбу за Кубок Билли Джин Кинг-2027. 24 Канал сообщал о результатах нашей команды в этом году.

Элина Свитолина, Ангелина Калинина, а также Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур на следующей неделе примут участие в турнире WTA 1000 в Пекине. Марта Костюк пропустит соревнования из-за травмы.