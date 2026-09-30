Ребров может возглавить сборную Венгрии – в федерации сделали официальное заявление

В Будапеште отреагировали на разговоры о возможных изменениях во главе венгерской сборной. Там заверили во внутренней стабильности.

На днях в сети появилась информация о том, что действующий вице-президент УАФ может стать тренером соперника нашей сборной в Лиге наций. В Федерации футбола Венгрии опровергают интерес к Сергею Реброву, пишет издание Magyar Nemzet.

Что говорят в Венгрии о Реброве-тренере

Там отметили, что высоко ценят Сергея Реброва, но не планируют проводить кадровые изменения.

Это признание, когда именитые специалисты проявляют интерес к тому, чтобы возглавить сборную Венгрии, однако Федерация футбола Венгрии ни с кем не ведет переговоров о должности главного тренера,

– сказал пресс-секретарь ФФУ Герге Сабо.

Напомним, что не так давно известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о планах украинского специалиста. Он заявил о желании Реброва вернуться в Венгрию, но не в роли тренера.

Что происходит в сборной Венгрии

Напомним, что в матче первого тура Лиги наций, который закончился массовой дракой футболистов, венгры на своем поле уступили команде Андреа Мальдери (0:1).

Впоследствии подопечные тренера Марко Росси сыграли в нулевую ничью с Северной Ирландией. На данный момент сборная Венгрии не знает побед в трех официальных матчах подряд.

Домашнее поражение со счетом 2:3 от Ирландии в ноябре прошлого года лишило наших соседей шансов на плей-офф за выход на ЧМ-2026.