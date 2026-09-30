Днями у мережі з’явилась інформація, що чинний віцепрезидент УАФ може стати тренером суперника нашої збірної у Лізі націй. У Федерації футболу Угорщини зацікавленість у Сергії Реброві спростовують, пише видання Magyar Nemzet.

Що говорять в Угорщині про Реброва-тренера

Там зазначили, що високо цінують Сергія Реброва, але не планують проводити кадрові зміни.

Це визнання, коли імениті фахівці виявляють інтерес до того, щоб очолити збірну Угорщини, однак Федерація футболу Угорщини ні з ким не веде переговорів щодо посади головного тренера,

– сказав прессекретар ФФУ Герге Сабо.

Нагадаємо, що не так давно відомий футбольний агент Шандор Варга розповів про плани українського фахівця. Він заявив про бажання Реброва повернутись в Угорщину, але не у ролі тренера.

Що відбувається у збірній Угорщини

Нагадаємо, що у матчі першого туру Ліги націй, який закінчився масштабною бійкою футболістів, угорці вдома поступились команді Андреа Мальдери (0:1).

Згодом підопічні тренера Марко Россі зіграли у нульову нічию з Північною Ірландією. Наразі збірна Угорщини не знає перемог у трьох поспіль офіційних матчах.

Домашня поразка 2:3 від Ірландії торік у листопаді залишила наших сусідів без плей-оф за потрапляння на ЧС-2026.