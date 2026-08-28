УЕФА активно лоббирует бойкот президента ФИФА: что ждет Джанни Инфантино и кто его заменит

Мировой футбол оказался на грани раскола после чемпионата мира-2026. Под ударом оказался президент ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарский чиновник оказался замешанным в нескольких скандалах. Из-за этого многие ассоциации готовы выразить недоверие Джанни и добиваться смены руководства в ФИФА, сообщает BBC.

Как планируют устранить Инфантино

Главной движущей силой протестов выступает УЕФА во главе с президентом организации Александром Чеферином. Словенец планирует и дальше добиваться ухода Инфантино из ФИФА.

При этом в УЕФА отвергли идею вынесения вотума недоверия швейцарцу. Для этого потребуется 159 голосов из 211 членов ФИФА, тогда как африканские страны (54) почти единодушно поддержали Инфантино.

Таким образом, УЕФА делает ставку на плановые выборы президента ФИФА, которые должны состояться в марте 2027 года. Чеферин ищет союзников, которые не будут голосовать за Джанни.



Президент УЕФА активно продвигает смену власти в ФИФА / фото Getty Images

Противники швейцарца планируют выдвинуть единого кандидата, чтобы тот смог набрать необходимые 106 голосов для победы на выборах. На данный момент известно, что к инициативе УЕФА должны присоединиться ассоциации из зоны КОНКАКАФ (41 страна).

Главным кандидатом от оппозиции Инфантино должен стать именно председатель конфедерации КОНКАКАФ Виктор Монтальяни. Кандидаты могут подать свои заявки до 18 ноября 2026 года.

Теперь европейцы намерены привлечь к протестам против ФИФА еще и страны Азии, по крайней мере, некоторые из них. При этом УЕФА пока отвергает идею бойкота чемпионата мира, зато планирует создать обновленную Лигу наций.

Какие скандалы были у Инфантино

Скандалы вокруг Инфантино начались еще накануне и во время чемпионата мира-2026. Джанни упрекали за слишком близкие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

В декабре 2025 года швейцарец вручил главе Белого дома "премию мира ФИФА", которой ранее в организации не существовало. А во время чемпионата мира ФИФА скандально отменила красную карточку нападающему сборной США Фоларину Балогуну, о чем лично Трамп просил Инфантино.



Джанни Инфантино поддерживает дружеские отношения с Дональдом Трампом / фото Getty Images

Кульминацией недоверия к Джанни стали планы швейцарца продавать права на проведение чемпионата мира частным организациям. Позже ФИФА отказалась от этой идеи.

Однако это не устранило протестные настроения со стороны европейцев: ФИФА продолжают обвинять в намерении поставить коммерческую составляющую выше спортивных принципов.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал возможное возвращение России в международный футбол. Он выступает за восстановление прав для юношеских команд из страны-террористки.