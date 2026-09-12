Принес яйца для своего соперника: Уайт прокомментировал забавный эпизод с участием чемпиона WBC

Звездный боксер Райан Гарсия удивил всех своим необычным решением перед "битвой взглядов" с Конором Бенном. Вскоре боксеры сразятся за чемпионский титул.

Президент UFC и Zuffa Boxing Дейна Уайт рассказал о том, как сложилась забавная ситуация во время выхода чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,70 килограмма) Райана Гарсии. Об этом эпизоде во время спортивного шоу сообщает 24 Канал.

Что сделал Райан Гарсия

Звездный боксер был вынужден отдать охраннику куриные яйца. Перед "битвой взглядов" в кармане у Райана Гарсии было два яйца.

Мой охранник это заметил, он подошел ко мне и сказал: "У него в кармане два яйца. Что вы хотите, чтобы я сделал?",

– рассказал Дейна Уайт.

Промоутер добавил, что по его указанию эти предметы у чемпиона изъяли.

Момент с участием Гарсии и охранника: смотрите видео

Security catches Ryan Garcia with an egg in his pocket. https://t.co/ysU7DvngnX – Jed I. Goodman © (@jedigoodman) September 11, 2026

Отметим, что бой между Гарсией и Бенном состоится в ночь на 13 сентября в Лас-Вегасе. В Украине этот бой будет доступен пользователям DAZN.

Что связывает Райана Гарсию и Дейну Уайта

На данный момент между боксером и промоутером нет контрактных обязательств, поскольку американец является боксером компании Golden Boy Promotions.

Правда, Гарсия и Уайт уже неоднократно заявляли о заинтересованности в совместном сотрудничестве под брендом Zuffa Boxing. Клиентом этой организации является претендент на титул WBC Конор Бенн.

Недавно интервью 24 Канала дал еще один атлет, являющийся спортсменом организации Уайта, – боец UFC Даниил Донченко. Украинец рассказал о планах на будущее.