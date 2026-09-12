Президент UFC та Zuffa Boxing Дейна Вайт розповів про те, як виникла кумедна ситуація під час виходу чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі (до 66,70 кілограма) Раяна Гарсії. Про епізод під час спортивного шоу повідомляє 24 Канал.

Що зробив Раян Гарсія

Зірковий боксер змушений був віддати охоронцю курячі яйця. Перед битвою поглядів в кишені у Раяна Гарсії було два яйця.

Мій охоронець це побачив, він підійшов до мене і сказав: "У нього в кишені два яйця. Що ви хочете, щоб я зробив?",

– розповів Дейна Вайт.

Промоутер додав, що його за його вказівкою ці предмети у чемпіона вилучили.

Момент за участі Гарсії та охоронця: дивіться відео

Зазначимо, що бій між Гарсією та Бенном відбудеться у ніч проти 13 вересня у Лас-Вегасі. В Україні цей бій буде доступний користувачам DAZN.

Що пов’язує Раяна Гарсію та Дейну Вайта

Наразі між боксером та промоутером немає контрактних зобов’язань, оскільки американець є боксером компанії Golden Boy Promotions.

Щоправда, Гарсія та Вайт уже неодноразово заявляли про зацікавленість у спільній співпраці під банером Zuffa Boxing. Клієнтом цієї організації є претендент на титул WBC Конор Бенн.

Нещодавно інтерв'ю 24 Каналу дав ще один атлет, який є спортсменом організації Вайта – боєць UFC Данііл Донченко. Українець розповів про плани на майбутнє.