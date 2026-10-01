Португальский футболист Криштиану Роналду по-прежнему находится в центре футбольных событий, несмотря на свой возраст и то, что он выступает за пределами Европы. Нападающий "Аль-Насра" был вызван в сборную на сентябрьские и октябрьские матчи Лиги наций.

Впрочем, этот период пребывания в национальной сборной завершился скандалом для CR7. 41-летний футболист вступил в конфликт с главным тренером Жорже Жезушем, сообщает A Bola.

Что ждет Роналду

Причиной стал невыход Роналду на матч 2-го тура против Норвегии. Тренер якобы обещал 41-летнему футболисту как минимум 30 минут игрового времени, однако нападающий просидел на скамейке запасных всю встречу.

После этого между Роналду и Жезушем состоялся разговор в присутствии президента футбольной федерации Педро Проэнсы. В результате Криштиану самовольно покинул расположение сборной Португалии.

Португальские СМИ сообщают, что за этот демарш Роналду понесет наказание. Футболисту грозит финансовый штраф, а также отстранение от матчей сборной.

Этот срок может составить от одного до шести месяцев. Именно такое наказание предусмотрено за самовольный отъезд из сборной Португалии без уважительных причин.

Также сообщалось, что Роналду ожидал публичных извинений от Жезуша за то, что тот не выпустил его в игре с Норвегией. Вместо этого тренер не только не сделал этого, но и сообщил, что Криштиану не попадет в заявку на следующий матч против Дании.

Как Роналду выступал за Португалию

Напомним, что Португалия выиграла у Норвегии со счетом 2:1 благодаря голам Фелиша и Рамуша. Лузитаны набрали максимум очков после двух туров (6), тогда как у Норвегии и Дании – по три очка.

За всю историю Роналду сыграл целых 234 матча за сборную Португалии, забив 146 голов. Он помог пиренейцам выиграть Евро-2016, а также дважды триумфовать в Лиге наций.