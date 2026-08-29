Сколько детей у Олега Блохина и чем они сейчас занимаются

Олег Блохин – одна из самых знаковых фигур в истории украинского футбола. Легенда Динамо прославился как игрок и добился успехов в тренерской карьере.

При этом Блохин сумел завязать звездные отношения в 80-90-х годах. Футболист женился на известной гимнастке Ирине Дерюгиной, сообщает 24 Канал.

Кто такая дочь Блохина и Дерюгиной

Их пара просуществовала чуть менее 20 лет, и в конце 90-х Олег и Ирина развелись. В их браке родилась одна дочь, которую назвали, как и маму, Ириной.

Она родилась в 1983 году, сейчас ей 43 года. Она является тренером национальной сборной Украины по художественной гимнастике и директором "Школы Дерюгиных".



Ирина Блохина – публичная личность и часто появлялась в СМИ / фото из открытых источников

Ирина уделяет внимание подготовке молодых спортсменок. Также она проявила себя как певица и телеведущая. Женщина уже успела подарить Олегу Блохину двух внучек – Жаклин и Габриэль.

Сколько детей у Блохина

Тем не менее, в настоящее время Блохин уже более 20 лет живет в новом браке, от которого у него есть еще дети. В начале 2000-х легенда Динамо женился на женщине по имени Анжела.

Она не является публичным лицом. Сам Блохин рассказывал, что она моложе его на 16 лет, то есть сейчас ей должно быть 58 лет, поскольку Олегу в ноябре исполнится 74.

Анжела подарила легенде Динамо еще двух дочерей. В 2000 году на свет появилась Анна Блохина, а через два года, в 2002-м, – ее сестра Екатерина.



Как выглядят младшие дочери Олега Блохина / фото из открытых источников

Обе девушки занимаются теннисом, но только на любительском уровне. Младшая дочь не ведет публичную жизнь, тогда как Анна работает в пресс-службе футзального клуба "Фантом" из Киева.

Таким образом, у Олега Блохина трое детей от двух жен. Ирине сейчас 43 года, Анне – 26, а Екатерине – 24. Напомним, что ранее мы рассказывали, где сейчас находится Александр Шовковский и куда он исчез после ухода из Динамо.