Миллионы евро в год: сколько зарабатывает Артем Довбик

Артем Довбик летом сменил клуб, перейдя из Ромы в Болонью. В новой команде нападающий сборной Украины оказался одним из самых высокооплачиваемых игроков.

По данным Capology, Довбик получает 71 154 евро брутто в неделю, то есть 3,7 миллиона евро фиксированной зарплаты в год.

Сколько Добвик зарабатывает за неделю в Италии

Еще примерно 930 тысяч евро предусмотрены для украинского нападающего в качестве бонусов. Таким образом, потенциальный общий доход Артема Довбика за сезон оценивается в 4,63 миллиона евро брутто.

Артем получает одну из самых высоких зарплат в итальянской Болонье. Такую же зарплату в составе итальянцев получает бельгийский футболист Артур Теат.

А вот больше всех в составе Болоньи зарабатывает итальянский нападающий Риккардо Орсолини. Его общий заработок за сезон составляет около 5,1 миллиона евро.

Довбик впервые забил гол за Болонью

Напомним, 29-летний Довбик присоединился к Болонье на правах аренды и будет выступать за команду до конца сезона 2026/2027.

Игрок из Украины уже трижды выходил на поле в матчах за новую команду. В рамках Серии А Довбик отыграл по полчаса против Лацио и Аталанты, а также 24 минуты против Сассуоло.

Накануне Артем забил свой первый гол за Болонью, спас команду от поражения. Для украинца это был первый гол в чемпионате Италии с января 2026 года, когда он принес Роме победу над Лечче.